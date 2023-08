Un ruban LED compatible HomeKit et Matter chez Aqara (+code promo)

Un ruban LED Aqara compatible HomeKit et Matter

Eclairage adaptatif via HomeKit

LEDSTRIPEU

Le nouveau ruban LED Aqara T1 mesure 2 mètres et nécessite un hub Zigbee 3.0 d'Aqara comme le M2, M1S (Gen1 et Gen2), E1 ou les caméras/hubs G2H Pro ou G3.une fois le ruban connecté au hub, etLe ruban pourra être coupé tous les 20 centimètres afin d'ajuster sa longueur et des rallonges d'un mètre proposées séparément, et ce jusqu'à une longueur de 10 mètres., mais il faudra alors penser à protéger le bouton d'activation manuelle et l'alimentation qui ne disposent pas de la certification adéquate.Le ruban peut s'illuminer de(froid ou chaud grâce à des LED dédiées)Il sera envisageable de profiter de l'éclairage adaptatif permettant de faire varier la lumière (intensité et /ou couleur) en fonction de l'heure de la journée via HomeKit, ou de choisir un éclairage différent pour chacun des 10 segments que compte le ruban de 2 mètres (HomeKit ne gérant pas cette fonctionnalité, il faudra personnaliser l'éclairage via l'App Aqara avant de pouvoir en disposer dans Maison).Le ruban est d'ores et déjà disponible au tarif de 49,99 euros et