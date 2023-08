Ce robot fonctionne à l'énergie solaire et nettoie la surface de votre piscine !

Aiper Surfer S1

Fonctionne à l'énergie solaire

En sus de son catalogue de robots sans fil, dont le Seagull Pro qui nous avait convaincus, capable de nettoyer le fond et les bords de la piscine, Aiper propose un nouveau modèle sans fil permettant de récolter les débris flottant à la surface de la piscine.(dont les innombrables feuilles si votre piscine est dans un jardin arboré, insectes, cheveux et autres débris). Le Surfer S1 se déplace à la surface de l'eau, contrôlé depuis votre smartphone via une application disponible sur iOS et Android. Selon Richard Wang, PDG et fondateur d'Aiper :. Le Surfer S1 est équipé en sus de colonnes anti-échouage qui l'empêchent de rester coincé, ainsi que de deux capteurs à ultrasons qui détectent non seulement les obstacles, mais évitent également de heurter les parois de la piscine.le nettoyage automatique, pendant lequel le robot nettoie de manière autonome, ou le nettoyage à distance, qui permet de piloter manuellement l'appareil afin de le dirigé vers les débris à récolter. Le mode télécommandé permet également de ramener le robot vers le bord de la piscine pour le récupérer et vider les débris collectés.