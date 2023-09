Avec ce premier modèle, SwitchBot veut révolutionner le marché du robot-aspirateur !

Un robot aux fonctions inédites

Un robot, deux stations

Le marché des robots-aspiraterus est actuellement dominé par des modèles qui tentent de réduire au minimum les interactions nécessaires. SwitchBot entend aller plus loin en offrant une vraie autonomie à son robot puisque ce dernier estCette station, pouvant fonctionner sur batterie et étant rechargée par le robot, sera donc capable de faire indéfiniment le plein du réservoir, mais également de vidanger l'eau sale qui aura servi à nettoyer le rouleau agissant comme une serpillère.une servira à vidanger le bac à poussière (avec un sac d'une contenance confortable de 4 litres) et à sécher le rouleau, et l'autre permettra de faire le plein du réservoir d'eau intégré et de vidanger l'eau sale. Autre fonction inédite,Pour le reste, SwitchBot dispose d'une puissance d'aspiration de 6 500Pa, d'une navigation par LiDAR avec évitement d'obstacles grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, ainsi que d'un rouleau/serpillère tournant à 300 tr/min et capable de se relever sur 7mm afin de ne pas mouiller les moquettes et tapis. Reste à savoir comment se comportera en conditions réelles ce robot conçu par une firme habituellement connu pour ses appareils de domotique