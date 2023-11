Toute la gamme SwitchBot au meilleur prix pour le Black Friday

Un des premiers hubs compatibles Matter

Le Hub 2 SwitchBot à 55€

SwitchBot commercialise depuis peu sur notre territoire son nouveau Hub 2 qui permet d'intégrer l'écosystème Apple,. Les accessoires de la gamme et liés au nouveau hub seront donc disponibles au sein de l'App Maison, dont les boitiers dotés d'un petit bras motorisé permettant d'appuyer sur un bouton, et ainsi d'automatiser l'usage d'appareils qui ne sont pas connectés, les moteurs de rideaux et de stores mais également la serrure connectée du constructeur.et dispose d'un écran LED afin d'afficher les informations, d'un émetteur infrarouge ainsi que de deux boutons permettant de lancer des actions depuis le boitier (qui pourront déclencher des scénarios via l'App dédiée).