Trois nouveaux capteurs pour la domotique chez Ikea (compatibilité Matter à venir)

Trois nouveaux capteurs chez Ikea

Une compatibilité Matter à venir

Chez IKEA, nous voulons rendre la domotique plus simple et plus pratique pour tous. Nos nouveaux capteurs fusionnent la technologie avec notre expertise en matière d'ameublement, pour fournir des solutions abordables améliorant le quotidien.

Ikea présente ainsi ses. Au menu,le détecteur de mouvementalimenté par 2 piles AAA, pouvant être installé en extérieur comme en intérieur et permettant de déclencher l'allumage d'éclairages ou une automatisation via une intégration au sein d'un scénario, le capteur d'ouvrantafin de recevoir une notification lorsqu'une porte ou une fenêtre a été ouverte au sein du domicile, ou encore le détecteur de fuite, permettant d'être alerté en cas de contact avec un liquide (ce qui peut s'avérer fort utile en fonction de la configuration de votre domicile).. Les capteurs devront être associés au hub Dirigera et une mise à jour devrait offrir une compatibilité avec Matter sans que la date de déploiement ne soit officiellement annoncée. Selon David Granath, responsable de la gamme chez Ikea :