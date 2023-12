Sélection de Noël spéciale domotique : des idées cadeau dès 17€ pour une maison connectée !

Des éclairages connectés Nanoleaf

La serrure connectée Nuki compatible HomeKit

modèle abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki

presque toutes les serrures

La gamme Echo Show compatible Matter

L'éclairage Eve Flare et la caméra Outdoor Cam

un appareil plus réactif, une connexion plus robuste et une portée augmentée

La camera motorisée et l'écosystème Aqara

Voici. De plus, certains produits profitent encore des promotions et se trouvent actuellement à des tarifs intéressants.Nanoleaf propose toute une gamme d'éclairages connectés compatibles HomeKit et Thread dont vous avez déjà très certainement vu quelques exemplaires sur les murs de certains créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Le catalogue comprend de nombreuses références, plus ou moins discrètes et il sera envisageable d'acheter des panneaux supplémentaires par la suite pour parfaire une installation.Les serrures connectées peuvent s'avérer fort pratiques et les modèles du constructeur Nuki qui m'accompagnent depuis plusieurs années sont tout à fait recommandables.(comme le modèle précédent). La firme assure que le fonctionnement de la dernière mouture est nettement plus silencieux grâce à un système mécanique optimisé.et répond selon le constructeur aux normes de sécurité les plus élevées. L'application dédiée permet de créer et de partager des clés numériques et de leur attribuer une période de validité. Il est également possibleafin de donner accès au domicile à une personne qui n'est pas équipée d'un smartphone (comme un enfant),(selon le modèle), ou de prendre en compte la géolocalisation d'un utilisateur pour fermer et ouvrir la serrure lors de l'arrivée ou du départ du domicile.Si HomeKit est le système d'Apple, j'avoue avoir un faible pour les dernières Echo Show d'Amazon, efficaces et affichant souvent un rapport qualité/prix imbattable.. Ces enceintes sont équipées d'un écran, permettant de contrôler les appareils du domicile, d'afficher des calendriers, des listes de courses, des rappels, des recettes de cuisines, le temps restant les différents minuteurs, des séries et films, de passer des appels en visioconférence, de visionner la caméra d'une sonnette connectée et même de servir de carillon (c'est le cas pour les sonnettes Ring, mais égaiement pour d'autres marques comme Eufy).Cette nouvelle génération d'Eve Flare reprend les caractéristiques du modèle original avec un éclairage LED couleur offrant une luminosité contenue de 90 lumens (ce qui en fera plutôt un éclairage d'appoint), une chargeur sans fi, deux boutons physiques pour l'allumage et le choix de la couleur, une certification IP65 permettant de l'utiliser sans crainte à l'extérieur, une compatibilité HomeKit et une autonomie de 6 heures., là où la génération précédente s'en tient au Bluetooth, avec à la clé, permettant des enregistrements en 1080p à 24 images par seconde en H.264, un angle de vue de 157°, la détection de mouvement, l'audio bidirectionnel, une certification IP55 et un éclairage intégré à la puissance variable (la caméra devra impérativement être alimentée en filaire, et ne fonctionne pas sur batterie).Le constructeur chinois entend fournir des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles. C'est à nouveau le cas avec cette nouvelle caméra motorisée au prix contenu mais offrant les fonctions de modèle plus couteux. La Camera E1 est(elle ne fonctionne pas sur batterie)La Camera E1 fonctionne en Wi-FI 6 (en Bluetooth 5.2 pour simplifier la configuration initiale) et dispose, sans envoyer les données à analyser dans le cloud. Un microphone et un haut-parleur sont de la partie afin d'offrir l'audio bidirectionnel et il sera possible de faire pointer automatiquement la caméra vers un endroit défini au préalable lorsqu'un autre capteur aura détecté un mouvement au sein du domicile.(comme le M2 ci-dessous)) et qui pourront alors être contrôlés via HomeKit ou Alexa.