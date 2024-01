Amazon s'appuie sur Matter pour son concurrent d'AirPlay

Amazon adopte Matter Casting

En approche sur les Fire TV

Amazon annonce officiellement, offrant à la firme l'équivalent de l'AirPlay d'Apple ou du Chromecast de Google. Ce protocole open source de diffusion fait partie de la norme de domotique Matter et permet de diffuser sur un écran la vidéo (ou de l'audio) provenant d'un appareil compatible. Amazon commence doucement en annonçant la compatibilité Matter Casting pour l'App Prime Video en diffusion et uniquement, pour le moment, sur l'Echo Show 15 en réception.Plus tard cette année,, comme les Fire TV, les TV intégrant Fire TV, et certainement d'autres produits de la gamme Echo Show, ainsi que sur le futur hub domotique Echo Hub. Le protocole Matter Casting est open source et de nombreux autres constructeurs et éditeurs pourraient opter à l'avenir pour cette solution plutôt que de rendre leurs appareils compatibles avec les solutions propriétaires d'Apple ou Google.