Avec Ballie, Samsung est-il arrivé à créer le robot compagnon parfait ?

Baillie, votre nouveau compagnon !

du côté obscur

décrivant comment elle permettra aux technologies connectées d'améliorer la vie quotidienne des gens tout en restant toujours non intrusive et en arrière-plan. La stratégie est principalement axée sur le rôle de l’IA dans l’amélioration des expériences connectées à la fois simples et utiles …/… Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, des expériences plus intelligentes et de meilleure qualité redéfiniront notre mode de vie

Sous ses airs de BB8, la machine en forme de grosse balle de tennis / boule de bowling -selon votre préférence- sort doncde l'ombre. Pour rappel, il s'agit d'un assistant personnel dédié aux usages domestiques.Amélioré en quatre ans, il peut se déplacer de manière autonome grâce à des capteurs LiDAR et accomplir de nombreuses tâches. Dans une vidéo de présentation, on peut d'ailleurs voir une(comme quasiment tous les produits présentés cette semaine finalement).Au menu, il peut discuter avec ses propriétaires via une app de messagerie et leur faire un petit compte rendu de ses actions, passer des appels audio/vidéo, être utilisé comme un deuxième moniteur PC grâce à sa fonction de projecteur en 1080p, fournir un bulletin météo... En effet, son projecteur embarqué lui permet de nombreuses fonctions très intéressantes, comme la détection automatique des postures et du visage, ce qui lui offre d'ajuster l’angle de projection. Apparemment,: interagir avec lui, activer un distributeur de croquettes, même si on ne sait pas très bien comment tout cela se déroule.Lors de la conférence tenue au CES, Jong-Hee (JH) Han,, a réaffirméen