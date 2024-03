Roborock S8 Pro Ultra : le meilleur robot aspirateur en vente flash à son prix le plus bas !

Roborock S8 Pro Ultra

Change ile sac du Roborock S8 Pro Ultra est un jeu d'enfant grâce à la petite languette en plastique

Comme vous pouvez le lire au sein de notre guide d'achat des aspirateurs-robots , et après avoir essayé de nombreux modèles,. Ce robot hybride (aspirateur et serpillère) est le modèle le plus perfectionné de la gamme du constructeur. Roborock s'appuie ainsi sur son système de navigation éprouvé et réellement efficace grâce à la technologie LiDAR PreciSense et au système Reactive 3D permettant de reconnaitre et d'éviter les obstacles, y compris lorsque la pièce est plongée dans l'obscurité (l'analyse se fait en local).Le système de navigation permet au robot de dresser, et le système de reconnaissance et d'évitement des obstacles est un vrai plus car il permettra de lancer un nettoyage-ce qui impliquerait immanquablement une intervention de l'utilisateur, tous le possesseurs d'aspirateurs-robots voient très bien de quoi je parle-. Il pourra s'agir de chaussures (et plus particulièrement des lacets), de câbles, de tapis trop fins et légers pour rester en place (un vraie plaie pour les aspirateurs-robots), ou encore des éventuels excréments déposés par vos animaux de compagnie (carnage garantie si le robot ne les évite pas). Bref, cela permet de lancer le nettoyage, parfois à distance, l'esprit tranquille, et cela n'a pas de prix.Ce modèle dispose de(comme ce que l'on retrouve chez certains concurrents dont les Roomba d'iRobot),(6 000 Pa contre 5 100 Pa pour la génération précédente), ainsi que(contre un seul sur la génération précédente) avec une fréquence de 3 000 mouvements par minute, une autonomie atteignant 3 heures (environ la moitié avec le mode le plus performant) et la capacité de soulever la serpillère de 6 mm lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter de tremper et de salir les tapis.La station de vidage est imposante, un point à prendre en compte afin de soigner l'intégration d'un tel modèle au sein du domicile, mais propose sur ce modèle, en sus du nettoyage de la serpillère, du stockage de l'eau sale, et du remplissage automatique de réservoir d'eau. Bref,. Il faudra toutefois penser à nettoyer de temps en temps le socle servant de base d'accueil, et à vider le réservoir d'eau sale afin d'éviter les odeurs désagréables.Notons que, que le système de vidage automatique du bac est performant, que le sac de 2,5 litres permet de tenir plusieurs semaines (en fonction de la saleté aspirée bien évidemment), que le séchage de la serpillère fonctionne réellement et n'est pas trop bruyant (contrairement au vidage du bac à débris, mais c'est un mal nécessaire pour un fonctionnement optimal et un processus qui ne prend que quelques secondes), et que(comptez un peu plus de 3 heures pour faire le plein).Roborock a également revu l'ergonomie des réservoirs d'eau et la mise en place d'un nouveau sac à poussières est toujours aussi simple et rapide. En prenant en compte ses nombreux avantages,Pour les budgets plus réduits, ou pour ceux qui trouvent la station trop volumineuse,(robot seul)(robot et station de vidage) disposant des mêmes performances d'aspiration et de nettoyage.