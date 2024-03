La meilleure batterie nomade (140W 2xUSB-C) en vente flash !

Anker 737 : la meilleure batterie externe compacte ?

2 ports USB-C, un port USB-A, 140W

La batterie Anker 737 140W offre une capacité de 24 000 mAh/86,4Wh, le tout dans un format assez compact (15.58 x 5.46 x 4.96 cm, pour 627 grammes sur notre balance). Elle est fournie avec un sac de transport et un court (59 cm) câble certifié 140W.(dont un fonctionne également en entrée, acceptant jusqu'à 140W) et un port USB-A délivrant 18W max (la puissance totale de 140W sera repartie selon les ports utilisés)., y compris le modèle 16 pouces (mais il faudra alors impérativement utiliser le câble USB-C vers MagSafe 3).La batterie est dotée d'un pratique écran couleur (qui s'affiche automatiquement dans le bon sens en fonction de l'orientation de la batterie) afin de consulter en temps réel les puissances d'entrée et de sortie des trois ports, ainsi que le temps restant avant que la batterie ne soit à plat. A titre d''exemple,. En laissant la batterie branchée jusqu'à ce qu'elle s'épuise, on obtient 70% de batterie sur la même machine en 46 minutes.Nous avons pu effectuer la recharge complète de la batterie avec les chargeurs Apple et Anker de 140W en 42 minutes très exactement. Anker garantit un fonctionnement en toute sécurité grâce à la technologie maison ActiveShield 2.0 et la capacité permet de recharger plusieurs fois des iPhone et iPad avant qu'elle ne jette l'éponge. J'ai longtemps cherché la batterie parfaite pour mon usage.