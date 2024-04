Pour ne pas mordre la poussière, ce nouveau Roomba en fait plus pour moins cher !

iRobot doit remonter la pente

Le S8 MaxV Ultra semble bien parti pour régner sur le marché

iRobot Roomba Combo Essential et Vac Essential

Pour rappel, Amazon avait l'intention de racheter iRobot pour la modique somme de 1,7 millard de dollars. Toutefois, la commission européenne en a décidé autrement, et la rupture de l'accord qui en a suivi a forcé Amazon à verser 94 millions de dollars à iRobot. Par la suite,(plus de 250 millions de dollars)(environ 350 employés)Dans ce contexte, et avec le concurrent chinois Roborock (dont les produits sont effectivement performants, comme le S8 Pro Ultra qui occupe la première classe de notre classement , en attendant l'arrivée imminente du S8 MaxV Ultra ) qui a annoncé avoir officiellement prisle 29 mars dernier,(personnellement, j'ai un S9+ qui est réellement satisfaisant) grâce à deux nouveaux venus de la gamme Essential. Afin de relier le défi, les Combo Essential (hybride aspirateur/serpillère) et Vac Essential (qui se concentre uniquement sur l'aspiration) vont donc reprendre le flambeau en offrant(sur le Combo Essential donc).Les deux modèles pourront également profiter, le tout épaulé par les nombreux réglages de l'application dédié, dont la mise en place d'horaires pour automatiser les tâches et les cartes intelligentes (zones à éviter, emplacement des éventuels seuils de porte).Ces nouveautés permettront à iRobot de muscler sa proposition en entrée de gamme, mais il faudra également proposer des modèles plus complets avec vidange automatique du bac et nettoyage de la serpillère pour pouvoir contrer ses principaux concurrents, Roborock en tête.