Amazon renonce au rachat d'iRobot (qui licencie 31% de ses employés)

Un veto probable de l'UE

Des licenciements massifs à venir

ce résultat refusera aux consommateurs une innovation plus rapide et des prix plus compétitifs, ce qui, nous sommes convaincus, leur aurait rendu la vie plus facile et plus agréable. Des fusions et acquisitions comme celle-ci aident des entreprises comme iRobot à mieux rivaliser sur le marché mondial, en particulier contre les entreprises, et les pays, qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires dans les segments technologiques en évolution rapide comme la robotique

En effet,Elle entendait vérifier si l'accord pouvait réduire la concurrence dans le segment des robots aspirateurs et renforcer la position dominante de l'entreprise américaine en tant que fournisseur de marché en ligne.Si au début, le dossier semblait bien parti pour le géant américain, il semble que cela n'était plus vraiment le cas !De même, le projet faisait aussi l'objet d'un examen minutieux de la FTC aux États-Unis.D'après, bien que les deux entreprises n'aient pas spécifiquement mentionné la pression de l'UE,. De même, les conditions économiques ayant changé drastiques ces derniers mois, Amazon et iRobot semblaient avoir décidé de renoncer à leurs plans de rapprochement.Malheureusement, une mauvaise nouvelle en entrainant une autre. iRobot vient. Colin Angle -fondateur, président du conseil d'administration et CEO d'iRobot- vient également de présenterCes derniers devraient être utilisés en partie pour rembourser un prêt de 200 millions de dollars contracté l'année dernière. Par ailleurs, iRobot a publié ses résultats préliminaires du quatrième trimestre pour 2023, s'attendant à une...Les deux firmes regrettent cet échec. Pour Amazon, David Zapolsky estime que