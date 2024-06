Ces robots tondeuses dansent pour célébrer les buts de l'Euro 2024

Ces robots tondeuses dansent pour l'Euro 2024

Tondre ou danser, il faut choisir

Victory Dance

Fourni par une API, le score du match en cours sera affiché sur l'écran du robot tondeuse. Ce dernier exécutera la célébration en temps réel grâce à une connectivité de pointe, aussi performante que les dispositifs de diffusion de match en direct.



Husqvarna utilise depuis longtemps ce type de technologie, basée sur l’automatisation et l’internet des objets, pour proposer des solutions innovantes aux consommateurs. Parmi les exemples d’utilisation de l’automatisation par Husqvarna, on peut citer l’activation du stationnement automatique du robot tondeuse si les prévisions météorologiques annoncent du gel ou de fortes pluies ou encore l’adaptation du programme de tonte à la pelouse et aux besoin spécifiques des utilisateurs finaux. Il peut s’agir par exemple de définir différents horaires de tonte pour différentes parties de la pelouse ou même de réserver une zone où l’herbe est plus haute afin de favoriser la biodiversité.

Inutile et donc totalement indispensable

, Husqvarna, la firme suédoise qui a débuté en concevant des armes légères à la fin du XVIIème siècle, et qui fabrique actuellement tout un tas de produits dont des motos qui grimpent aux arbres, des machines à coudre, des tronçonneuses, mais également des tondeuses, a décidé dePour en profiter, il faudra disposer d'un modèle Automower 405X, 415X, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA, 310E NERA ou 410XE NERA et s'assurer que vous avez bien installé la dernière mise à jour. A partir de là,(le Robot, le Tornado et le 180), le tout avec des effets de lumière et des mélodies victorieuses dans le jardin.Il sera également possible de suivre le score et les réactions du robot sur le petit écran intégré.. Il faudra peut-être disposer d'un peu de place dans le jardin, mais c'est souvent le cas lorsque l'on s'offre ce type d'appareil.