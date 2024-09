Nouveautés Aqara : une caméra hub extérieure et un partenariat avec... Tesla

Le plein de nouveautés

Aqara Home Aqara Software Service Co.,Ltd. Télécharger

Pour cette année, le constructeur chinois Aqara propose des produits de domotique pour le grand public,. Au menu, trouve la, la toute première caméra extérieure de la firme qui est disponible en deux versions, soit en(pour Power Over Ethernet) permettant d'alimenter la caméra vie le câble ethernet avec le matériel adapté, soit enElle dispose de la, mais également avec de lades visages, véhicules, animaux de compagnie et colis. Les vidéos -chiffrées de bout en bout- pourront être synchronisées avec des serveurs NAS locaux et cloud. La G5 Pro est compatible avec les principales plateformes (, Alexa, Google Home, SmartThings) et prend en charge le RTSP pour la diffusion vers NVR et serveurs vidéo.Parmi les nouveautés, on trouve aussi des produits spécialement à destination du marché européen avec, unpermettant de couper automatiquement l’arrivée d’eau ou de gaz en cas de détection de fuite, ainsi qu'undoté d'une alarme (montant à 85 décibels) et offrant une autonomie de 10 ans., qui permettra d'utiliser les conditions () et actions () qui étaient auparavant exclusives à l'application Aqara au sein d'autres écosystèmes compatibles Matter. Cette nouvelle fonctionnalité devrait intéresser les utilisateurs, quiAttention ce n'est pas un assistant vocal. Afin de garantir la sécurité de la vie privée, celui-ci devra être activé et ne répondra pas à une commande comme un assistant vocal traditionnel. De même, le micro ne sera pas allumé en permanence.Aqara rejoint le programme, et ce, afin d'optimiser l'expérience des utilisateurs. Les premiers appareils certifiés sont le Hub M3, la Smart Lock U200 et le capteur de mouvement et de lumière P2. Mais bien d'autres produits devraient arriver prochainement.Enfin, la cerise sur le gâteau (ou la prise électrique sur la Tesla) : une partenariat avec la firme d'Elon Musk. En effet,, permettant d'effectuer des routines pratiques, comme la recharge du véhicule pendant les heures creuses ou l’activation de la climatisation lorsque vous allumez la cafetière pour le petit café du matin !