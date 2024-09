Reolink lance une camera de surveillance avec 96h d'autonomie !

Une batterie TRÈS longue durée

Recharge possible via panneau solaire

Quelle qualité vidéo ?

Une sonnette vidéo sans fil en bonus

Contrairement à la plupart des caméras de surveillance modernes sorties ces dernières années, l’Altas PT Ultra se base sur un, réduisant ainsi les risques liés à la sécurité des données, qui ont parfois posé problème chez certains constructeurs Vous l’avez compris, la véritable innovation de cette caméra réside dans sa batterie de 20 000 mAh, qui permet un enregistrement continu. Cette batterie de grande capacité résout l’un des principaux inconvénients des caméras à batterie, souvent limitées à quelques heures d’enregistrement. L’Altas PT Ultra peut enregistrer 12 heures par jour pendant huit jours ou fonctionner en continu pendant quatre jours.Grâce à une détection de mouvement par capteur infrarouge passif, l’Altas PT Ultra peut être configurée pour ne filmer que lorsqu’un mouvement est détecté, réduisant ainsi la consommation d’énergie. En mode standard, la caméra peut tenir jusqu’à 16 mois sur une seule charge. Pour une autonomie encore plus impressionnante,. Avec seulement 10 minutes de lumière par jour, ce panneau pourrait maintenir la batterie de la caméra chargée pour 24 heures d’utilisation, ou jusqu’à 120 jours avec une journée complète de charge. Des chiffres à vérifier en conditions réelles néanmoins.La caméra capture des vidéos en, et elle est équipée d’un objectif grand-angle capable de pivoter sur 355 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement. Cela devrait permettre de suivre des sujets en mouvement tout en restant dans le cadre.Reolink ne s’arrête pas à l’Altas PT Ultra et a également lancé une nouvelle sonnette vidéo sans fil. Comme la caméra de surveillance, la sonnette capture des images localement, sur une carte microSD de 256 Go (fournie elle aussi), sans frais d’abonnement pour le stockage en ligne. Avec une batterie de 7 000 mAh, la sonnette peut fonctionner pendant cinq mois sur une seule charge, un chiffre qui peut grandement varier selon le nombre d’invités que vous attendez chaque jour bien sûr. Son, pour proposer une couverture complète de la zone d’entrée, des visiteurs jusqu’aux colis livrés.L’Altas PT Ultra de Reolink et la nouvelle sonnette vidéo qui va avec pourraient représenter une avancée significative dans le domaine de la sécurité domestique. Ces dispositifs devraient permettre une. Le lancement, prévu pour le 25 septembre 2024, aux US dans un premier temps, se fera à un prix encore inconnu, mais on garde un oeil sur ça, et bien sûr sur la disponibilité en France !