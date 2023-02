Les caméras d'Eufy sont désormais chiffrées de bout en bout

Un flux vidéo pas totalement chiffré

Des contenus live accessible par tous via un lien

En novembre dernier, on découvrait un possible scandale impliquant Anker -marque pourtant reconnue pour la qualité de ses produits et le sérieux de ses logiciels. Le fabricant des caméras Eufy était accusé de neAprès, Anker s'est exprimé plus clairement dans les colonnes de. Revenant sur les différents manquements de sécurité, la firme a finalement reconnu que les caméras ne bénéficiaient pas d'un chiffrement de bout en bout.. Ainsi, un contenu envoyé à l'application compagnon iPhone et Android - Eufy Security - utilisait bien un chiffrement de bout en bout (E2E), de même que les vidéos enregistrées et envoyées sur le Web.. Grâce à une mise à jour à distance de ses caméras, toute vidéo est désormais chiffrée avant d'être envoyée au portail web. Anker a de plus commandé un audit par des organismes indépendants sur ses pratiques en terme de sécurité (avec tentative de piratage de données). Enfin, ua été mis en place pour inciter de nombreux chercheurs en sécurité à débusquer et signaler les éventuelles failles restants.