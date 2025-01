Ces robots-aspirateurs insolites présentés au CES 2025

Image totalement générée par une IA

Ce robot ramasse vos chaussettes

Ce robot porte les boissons

Ce robot montre les (petites) marches

ProLeap

Voila qui pourrait aider à résoudre la question du siècle, celle du mange chaussette !(vous avez sûrement un panier plein de chaussettes orphelines !). Lors de son premier passage, il identifie les obstacles à l’aide de capteurs et revient plus tard pour nettoyer les zones qu’il n’a pas pu atteindre.Les chaussettes vont vers le placard (ou presque), les sandales vers le tapis d’entrée, et les papiers froissés dans la poubelle.Si l’idée semble pratique pour ceux qui ont l’habitude de laisser traîner des affaires, elle est encore perfectible en pratique. En effet, le Saros Z70 est incapable d'ouvrir un tiroir ou de plier des vêtements...En plus de ramasser les chaussures égarées, il peut vous suivre dans la maison avec un ventilateur, un iPad, un verre, votre petit dej, ou votre chat.Pour cela, il suffit que quelqu’un ait placé l’objet en question sur sa plateforme dédiée.: il peut être équipé d’une caméra de sécurité pour patrouiller dans votre maison ou devenir un assistant mobile pour des appels vidéo. Il peut même servir de purificateur d'air !Il est ainsi capable de franchir des obstacles comme des barres de seuil, des pieds de table ou de chaise horizontaux. Toutefois, ces compétences sont encore un peu limitées :Il possède également un bras pouvant soulever jusqu'à 500 grammes.L’idée est ingénieuse sur le papier, mais elle reste pour l’instant. Néanmoins, cela pourrait ouvrir la voie à de futures innovations dans le domaine des robots capables de vraiment accéder aux escaliers de nos maisons. Dans tous les cas, Drame -son fabriquant- a annoncé une présentation à la presse française le 14 janvier, avec sans doute une date de commercialisation à la clef.