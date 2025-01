MOVA P50 Pro Ultra : un robot aspirateur et laveur multifonctionnel

Une forte puissance d’aspiration et des technologies anti-emmêlement

Accès aux zones difficiles et adaptation aux différents sols

Gestion autonome et maintenance réduite

Garantie prolongée et disponibilité

Le MOVA P50 Pro Ultra propose une puissance d’aspiration annoncée à 19 000 Pa. Cette puissance est pensée pour traiter efficacement différents types de débris, y compris les poils d’animaux,, et pour limiter le nombre de passages nécessaires. Pour utiliser moi même un aspirateur robot avec plusieurs animaux à la maison, je vous confirme qu'il est vital d'avoir un aspirateur robot pensé pour encaisser les nombreux poils de vos animaux . La brosse CleanChop intégrée est spécifiquement conçue pour réduire les risques d’obstruction en découpant et redirigeant les cheveux et autres débris vers le bac à poussière. L’ensemble doit permettre d’optimiser le temps de nettoyage et à préserver les sols et tapis.Ce modèle utilise la technologie FlexReach pour accéder aux espaces étroits ou difficiles d’accès, comme les coins qui posent toujours problème avec les aspirateurs robots classiques, les fissures et les zones sous les meubles bas.. Tout ceci vous permettra de gagner du temps, en vous évitant de devoir repasser derrière votre aspirateur robot, pour nettoyer à nouveau tous vos coins.Le P50 Pro Ultra est également équipé de la technologie CleanLift et d’une détection intelligente des salissures, qui lui permettent d’ajuster son nettoyage en fonction du type de surface.. Pour le nettoyage des tapis, la serpillière peut être retirée, ce qui limite les risques d’humidité. On sent là que tout a été pensé sur cet aspirateur pour vous faciliter la tâche, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains modèles d'autres marques, qui sont parfois frustrants à utiliser.Le P50 Pro Ultra dispose d’un système de nettoyage automatique intégré. Il peut laver ses serpillères à l’eau chaude (75 °C), éliminer les débris et sécher les serpillères à l’air chaud (45 °C) via une station d’accueil.. La station permet une autonomie allant jusqu’à 75 jours entre deux entretiens, ce qui réduit les manipulations nécessaires parfois pénibles de l’utilisateur.La caméra RGB et les LED intégrées offrent des capacités supplémentaires pour détecter les taches persistantes. Le système de détection de turbidité analyse la couleur de l’eau afin d’évaluer le niveau de salissure.Le MOVA P50 Pro Ultra est couvert par une garantie de trois ans, applicable à tous les produits MOVA à partir de 2025. Cette garantie permet de renforcer la confiance des consommateurs dans la durabilité et la fiabilité de l’appareil, ce qui est un point interessant quand on parle d’aspirateurs robots, qui sont des produits parfois capricieux., et c’est plutôt rassurant.Le produit est déjà disponible, par exemple chez Amazon et Boulanger. Si vous n'êtes pas un fan de ménage,