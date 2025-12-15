iRobot dépose le bilan : le fabricant du Roomba passe sous contrôle chinois
Par Vincent Lautier - Publié le
iRobot, l'entreprise américaine qui a démocratisé les aspirateurs robots avec son célèbre Roomba, vient de déposer le bilan. Après 35 ans d'existence, le pionnier de la robotique domestique se place sous la protection du Chapter 11, l'équivalent américain du redressement judiciaire.
Une chute brutale après l'échec du rachat par Amazon
L'histoire aurait pu être bien différente. En 2022, Amazon avait proposé 1,7 milliard de dollars pour acquérir iRobot. Mais les régulateurs européens ont mis leur veto, craignant qu'Amazon n'abuse de sa position dominante pour évincer les concurrents de sa marketplace. En janvier 2024, le géant du e-commerce a donc jeté l'éponge, versant 94 millions de dollars d'indemnités de rupture. Colin Angle, cofondateur et PDG historique d'iRobot depuis 1990, a quitté l'entreprise dans la foulée, et 31 % des effectifs ont été licenciés.
Des finances dans le rouge
Depuis, la situation n'a cessé de se dégrader. Au troisième trimestre 2025, iRobot affichait un passif de 508 millions de dollars pour seulement 481 millions d'actifs. La concurrence féroce des fabricants chinois, combinée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement depuis 2021, a eu raison de celui qui avait pourtant inventé le marché des aspirateurs robots en 2002 avec le Roomba.
Shenzhen Picea aux commandes
Dans le cadre de cette procédure, iRobot sera racheté par Shenzhen Picea Robotics, son principal sous-traitant et créancier chinois. Ce dernier récupérera 100 % du capital de l'entreprise américaine, qui quittera la Bourse du Nasdaq pour devenir une société privée. La transaction devrait être finalisée d'ici février 2026. Pour les actionnaires actuels, c'est la douche froide : leurs actions seront purement et simplement annulées, sans aucune compensation. iRobot assure néanmoins que ses activités se poursuivront normalement pendant la restructuration, et que l'application, le support client et les programmes de fidélité resteront opérationnels.
On en dit quoi ?
La chute d'iRobot montre bien les difficultés des pionniers technologiques face à la concurrence asiatique. L'entreprise qui a créé le marché des aspirateurs robots se retrouve aujourd'hui absorbée par l'un de ses sous-traitants chinois. L'échec du rachat par Amazon, bloqué par les régulateurs au nom de la concurrence, apparaît rétrospectivement comme le coup de grâce. C'est franchement pour une entreprise fondée par trois chercheurs du MIT, qui rêvaient de révolutionner la robotique domestique depuis leur laboratoire de Boston. Tous mes premiers aspirateurs robots étaient des Roomba d'ailleurs, avant que je ne bascule chez Roborock, comme beaucoup d'entre nous. J'utilise d'ailleurs ce modèle désormais (voir ci-dessous), depuis que June a publié un article promo dessus, et il est effectivement incroyable.