Beatbot Sora 70 : le robot qui nettoie la surface (et remonte tout seul)

On en dit quoi ?



Alors que l'AquaSense X joue la carte du luxe technologique, ce Sora 70 semble être le véritable cheval de bataille de la marque pour 2026. La promesse de nettoyer les plages immergées est un vrai argument technique, car ces zones sont souvent le cauchemar des robots classiques qui s'y échouent ou refusent d'y monter. Le système de remontée automatique est également une fonctionnalité de confort indispensable sur des machines qui pèsent lourd une fois gorgées d'eau. Reste l'inconnue : le prix. Sans la station d'accueil coûteuse du modèle X, Beatbot doit positionner ce Sora 70 de manière agressive pour concurrencer les ténors du secteur comme Dolphin ou Zodiac.