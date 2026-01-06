Beatbot Sora 70 : le robot qui nettoie la surface (et remonte tout seul)
Après avoir dévoilé hier l'AquaSense X et sa station de lavage autonome, Beatbot continue ses annonces au CES 2026 avec une proposition plus rationnelle : le Sora 70. Moins complexe que son grand frère, ce modèle se concentre sur une problématique précise : la capture des débris en surface avant qu'ils ne coulent, tout en simplifiant la sortie de l'eau.
Si la plupart des robots se contentent de frotter le fond, le Sora 70 intègre la technologie JetPulse. Ce système utilise des jets d'eau à double flux (convergents et extensibles) pour guider activement les feuilles, insectes et le pollen vers la bouche d'aspiration centrale. L'objectif est de nettoyer la ligne d'eau et la surface avant que les déchets ne saturent le fond du bassin.
La mécanique repose sur une architecture nommée HydroBalance, articulée autour d'une pompe centrale générant une aspiration de 6800 GPH (environ 25 000 litres/heure). Cette puissance lui permet d'avaler des feuilles entières et de nettoyer des zones souvent ignorées par la concurrence, comme les plages immergées et les marches peu profondes, avec un minimum de 20 cm d'eau (8 pouces).
Architecture
Beatbot a travaillé sur l'ergonomie de retrait du robot. Le système Smart Surface Parking s'inspire des ballasts de sous-marins : quatre chambres de flottaison internes ajustent la densité de l'appareil pour le faire remonter automatiquement en surface une fois le cycle terminé. Au moment de le sortir par la poignée, l'eau est évacuée rapidement pour alléger le poids.
Côté autonomie, la batterie de 10 000 mAh assure jusqu'à 5 heures de nettoyage au sol ou 7 heures en mode surface exclusive, couvrant des piscines jusqu'à 300 m². Le robot sera disponible au printemps 2026, mais son tarif reste pour l'heure inconnu.
Alors que l'AquaSense X joue la carte du luxe technologique, ce Sora 70 semble être le véritable cheval de bataille de la marque pour 2026. La promesse de nettoyer les plages immergées est un vrai argument technique, car ces zones sont souvent le cauchemar des robots classiques qui s'y échouent ou refusent d'y monter. Le système de remontée automatique est également une fonctionnalité de confort indispensable sur des machines qui pèsent lourd une fois gorgées d'eau. Reste l'inconnue : le prix. Sans la station d'accueil coûteuse du modèle X, Beatbot doit positionner ce Sora 70 de manière agressive pour concurrencer les ténors du secteur comme Dolphin ou Zodiac.
Un chasseur de surface
Architecture
sous-marine et autonomie
On en dit quoi ?
