Mammotion SPINO S1 Pro : ce robot piscine sort tout seul de l'eau pour se recharger

On en dit quoi ?



L'idée est séduisante sur le papier et l'automatisation de la sortie de l'eau est la fonctionnalité géniale qui manque au marché du robot piscine depuis des années. Quiconque a déjà dû tirer un appareil de 10 kg gorgé d'eau par le câble sait que c'est la partie pénible du "sans fil". Mais attention, l'ajout d'un bras mécanique externe multiplie les points de défaillance potentiels. Un système articulé exposé en permanence au chlore, au sel, au calcaire et aux intempéries exige une robustesse industrielle. Mammotion a prouvé son savoir-faire sur l'herbe avec la série Luba, mais l'environnement aquatique est forcément très hostile pour la mécanique de précision. On a hâte de tester ça en tous cas.