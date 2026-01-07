Mammotion SPINO S1 Pro : ce robot piscine sort tout seul de l'eau pour se recharger
Par Vincent Lautier - Publié le
Mammotion profite du CES 2026 pour dévoiler le SPINO S1 Pro, un robot de piscine qui promet une autonomie réelle. Sa particularité ? Il utilise un bras robotisé inédit pour sortir de l'eau et se connecter à sa station de charge sans aucune intervention humaine.
Mammotion, que l'on connaît déjà pour ses tondeuses autonomes Luba, s'attaque désormais au bassin avec une approche radicale : supprimer totalement la manutention. Le problème majeur des robots sans fil actuels reste la nécessité de les repêcher manuellement pour les brancher une fois la batterie vide. Le SPINO S1 Pro contourne ce souci avec le système AutoShore Charge.
Concrètement, la station d'accueil est équipée d'un bras robotisé capable de soulever l'appareil pour le déposer sur son socle de charge. Pour réussir cette manœuvre, le constructeur annonce une communication sous-marine stable dans un rayon de 10 mètres, permettant au robot de s'aligner seul face à son parking avant d'être hissé au sec. C'est une réponse audacieuse aux modèles concurrents qui finissent souvent en panne de batterie au milieu du grand bain.
Au-delà de cette gymnastique mécanique, la machine embarque une vision par IA nommée Zone Pilot. Elle combine une caméra 360°, des capteurs TOF et une centrale inertielle (IMU) pour cartographier le bassin et identifier les zones sales ou les marches. Le système Adaptive Dirt Response ajuste d'ailleurs la puissance d'aspiration en temps réel pour éviter les passages inutiles.
Côté nettoyage pur, on retrouve une filtration double couche (38 et 180 microns) et une aspiration annoncée à 6800 GPH, ce qui est théoriquement suffisant pour soulever le sable et les débris lourds. Le tout est propulsé par quatre moteurs sans balais et des chenilles larges pour gérer les pentes et les parois. Cinq modes de nettoyage sont proposés, avec un mode spécifique pour la ligne d'eau.
Récompensé par un CES Innovation Award 2026, le SPINO S1 Pro devrait arriver sur le marché au premier trimestre 2026. Le prix reste inconnu pour l'instant, mais vu la complexité mécanique du bras et l'électronique embarquée, la facture risque d'être élevée.
L'idée est séduisante sur le papier et l'automatisation de la sortie de l'eau est la fonctionnalité géniale qui manque au marché du robot piscine depuis des années. Quiconque a déjà dû tirer un appareil de 10 kg gorgé d'eau par le câble sait que c'est la partie pénible du "sans fil". Mais attention, l'ajout d'un bras mécanique externe multiplie les points de défaillance potentiels. Un système articulé exposé en permanence au chlore, au sel, au calcaire et aux intempéries exige une robustesse industrielle. Mammotion a prouvé son savoir-faire sur l'herbe avec la série Luba, mais l'environnement aquatique est forcément très hostile pour la mécanique de précision. On a hâte de tester ça en tous cas.
Fini la pêche au robot
Une fiche technique de brute
Disponibilité inconnue
On en dit quoi ?
