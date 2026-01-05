Beatbot AquaSense X : le robot de piscine qui nettoie son propre filtre
Présenté au CES 2026, le Beatbot AquaSense X tente de supprimer la dernière contrainte manuelle des robots de piscine : le nettoyage du panier après chaque cycle. Avec sa station AstroRinse, il vidange ses débris et lave son filtre automatiquement, promettant sur le papier jusqu'à deux mois d'autonomie totale.
Une station de lavage autonome
Le principal argument de ce nouveau modèle réside donc dans sa base d'accueil. Contrairement aux chargeurs classiques, la station AstroRinse connecte le robot à un système complet de gestion des déchets. Une fois le cycle de nettoyage de la piscine terminé, le robot s'amarre et la station prend le relais : elle injecte de l'eau via une buse rotative à haute pression pour effectuer un rétro-lavage du filtre interne en trois minutes.
Les saletés sont évacuées directement vers un réservoir de 22 litres intégré à la base. Selon les données du constructeur, cette capacité permet d'encaisser deux cycles de nettoyage complets par semaine pendant deux mois sans avoir à remplacer le sac à débris jetable. Une fois la maintenance effectuée, la recharge de la batterie démarre automatiquement.
IA et clarification de l'eau
Sous l'eau, l'appareil sans fil s'appuie sur le système Beatbot AI 2.0 et la vision HybridSense. Il combine l'imagerie caméra, les ultrasons et l'infrarouge pour identifier 40 types de débris, doublant ses capacités de reconnaissance par rapport à la génération précédente. La navigation utilise des capteurs ultrasons inférieurs pour gérer les plateformes peu profondes et éviter les chutes.
Techniquement, la machine embarque 11 moteurs et une propulsion de type sous-marin pour couvrir le sol, les parois et la ligne d'eau. Beatbot a également intégré un distributeur de clarifiant liquide à base de coquilles de crabe recyclées, censé agglomérer les particules fines pour soulager la filtration.
Tarif et disponibilité
L'écosystème s'intègre à la domotique via Google Home, Alexa et Siri, permettant de lancer un cycle ou de vérifier la batterie à la voix. Le Beatbot AquaSense X est disponible dès ce 5 janvier 2026 au tarif de 4 250 €.
On en dit quoi ?
Beatbot s'attaque ici au vrai point noir des robots autonomes : le nettoyage du filtre, une tâche souvent pénible et salissante. L'idée d'une station de vidange, inspirée de ce qui se fait sur les aspirateurs robots domestiques, est pertinente pour une clientèle qui cherche le
zéro effortabsolu. La fiche technique est solide, en particulier sur la détection des débris. Bon maintenant il faut bien dire que le positionnement tarifaire à plus de 4 000 € réserve ce produit à une niche très spécifique. Il faudra également vérifier sur la durée si la mécanique de la station (circuit d'eau, évacuation, sac jetable) ne devient pas elle-même une source de panne ou d'entretien supplémentaire, mais on vous dira tout ça dès qu'on l'aura testé !