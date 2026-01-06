Ugreen se lance dans la sécurité domestique avec un système de caméras sans abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, Ugreen dévoile SynCare, sa première gamme de caméras de sécurité et sonnette connectée. Le fabricant mise sur le stockage local via ses NAS pour éviter les frais d'abonnement cloud. Disponibilité prévue au second semestre 2026.
Ugreen entre sur le marché de la maison connectée avec une gamme complète baptisée SynCare. On retrouve des caméras d'intérieur (ID500 Pro en 4K et ID500 Plus en 2K), une caméra extérieure (OD600 Pro) avec zoom optique et enregistrement 24h/24, ainsi qu'une sonnette vidéo (DB600 Pro) capable de filmer en 4K+2K de la tête aux pieds. L'ensemble se pilote depuis le SynCare Smart Display D500, une tablette centrale qui fait office de hub avec Wi-Fi double bande et gestion des alertes en temps réel. Les caméras d'intérieur proposent un suivi panoramique motorisé pour suivre les mouvements.
Ugreen intègre une reconnaissance multimodale par intelligence artificielle capable de distinguer les personnes, les animaux et les événements importants. L'objectif : réduire les fausses alertes qui polluent les systèmes classiques. Le mode UltraColor Night Vision promet une clarté proche de la lumière du jour même de nuit, et le système propose une sorte de lien inter-caméras pour suivre un événement d'un appareil à l'autre. Côté confidentialité, toutes les données restent stockées localement sur les NAS NASync d'Ugreen avec chiffrement, sans passer par le cloud.
La vraie différence avec la concurrence, c'est donc l'absence d'abonnement mensuel. Là où Ring, Nest ou Arlo facturent entre 3 et 10 euros par mois pour le stockage cloud, Ugreen mise sur ses propres NAS pour conserver les enregistrements. Les nouveaux NASync iDX6011 et iDX6011 Pro embarquent des processeurs Intel Core Ultra et jusqu'à 64 Go de RAM pour traiter l'IA localement. Le prix des NAS démarre à 999 dollars, ce qui est loin d'être donné mais qui s'amortit sur le long terme face aux abonnements récurrents.
Il faut bien avouer que Ugreen propose une approche intéressante sur un marché dominé par les géants du cloud. L'absence d'abonnement et le stockage local sont de vrais arguments pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Par contre, le modèle économique suppose d'investir dans un NAS Ugreen, ce qui limite l'intérêt pour ceux qui veulent juste une caméra toute simple. Les prix des caméras SynCare n'ont pas encore été annoncés, difficile donc de juger la compétitivité de l'offre.
Un écosystème complet de surveillance
Ugreen entre sur le marché de la maison connectée avec une gamme complète baptisée SynCare. On retrouve des caméras d'intérieur (ID500 Pro en 4K et ID500 Plus en 2K), une caméra extérieure (OD600 Pro) avec zoom optique et enregistrement 24h/24, ainsi qu'une sonnette vidéo (DB600 Pro) capable de filmer en 4K+2K de la tête aux pieds. L'ensemble se pilote depuis le SynCare Smart Display D500, une tablette centrale qui fait office de hub avec Wi-Fi double bande et gestion des alertes en temps réel. Les caméras d'intérieur proposent un suivi panoramique motorisé pour suivre les mouvements.
L'IA au service de la détection
Ugreen intègre une reconnaissance multimodale par intelligence artificielle capable de distinguer les personnes, les animaux et les événements importants. L'objectif : réduire les fausses alertes qui polluent les systèmes classiques. Le mode UltraColor Night Vision promet une clarté proche de la lumière du jour même de nuit, et le système propose une sorte de lien inter-caméras pour suivre un événement d'un appareil à l'autre. Côté confidentialité, toutes les données restent stockées localement sur les NAS NASync d'Ugreen avec chiffrement, sans passer par le cloud.
Le pari du stockage local
La vraie différence avec la concurrence, c'est donc l'absence d'abonnement mensuel. Là où Ring, Nest ou Arlo facturent entre 3 et 10 euros par mois pour le stockage cloud, Ugreen mise sur ses propres NAS pour conserver les enregistrements. Les nouveaux NASync iDX6011 et iDX6011 Pro embarquent des processeurs Intel Core Ultra et jusqu'à 64 Go de RAM pour traiter l'IA localement. Le prix des NAS démarre à 999 dollars, ce qui est loin d'être donné mais qui s'amortit sur le long terme face aux abonnements récurrents.
On en dit quoi ?
Il faut bien avouer que Ugreen propose une approche intéressante sur un marché dominé par les géants du cloud. L'absence d'abonnement et le stockage local sont de vrais arguments pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Par contre, le modèle économique suppose d'investir dans un NAS Ugreen, ce qui limite l'intérêt pour ceux qui veulent juste une caméra toute simple. Les prix des caméras SynCare n'ont pas encore été annoncés, difficile donc de juger la compétitivité de l'offre.