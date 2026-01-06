Ugreen se lance dans la sécurité domestique avec un système de caméras sans abonnement

On en dit quoi ?



Il faut bien avouer que Ugreen propose une approche intéressante sur un marché dominé par les géants du cloud. L'absence d'abonnement et le stockage local sont de vrais arguments pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Par contre, le modèle économique suppose d'investir dans un NAS Ugreen, ce qui limite l'intérêt pour ceux qui veulent juste une caméra toute simple. Les prix des caméras SynCare n'ont pas encore été annoncés, difficile donc de juger la compétitivité de l'offre.