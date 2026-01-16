Amazon brade ces docks Thunderbolt 4 et 5 à -35% : parfaits pour les Mac !

Ugreen Revodok Max Thunderbolt 5

120 Gb/s en Thunderbolt 5 et 2,5 GbE

Pourquoi choisir un dock Thunderbolt ?

et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Revodok Max 2131 d'Ugreen est un nouveau candidat intéressant en Thunderbolt 5, capable avec ses 13 ports de venir taquiner notre chouchou de la génération précédente en Thunderbolt 4, le TS4 de CalDigit proposant 18 ports, surtout lorsqu'il bénéficie d'une remise comme aujourd'hui.Avec le Revodok Max 2131, Ugreen frappe un grand coup. Ce dock Thunderbolt 5 ne se contente pas d’un rebranding paresseux de l’existant : il propose une connectique complète, un design sérieux, etCôté connectique, c’est le buffet à volonté :(dont un hôte) délivrant jusqu'à 120 Gb/s (80 Gb/s de base, soit une bande passante deux fois plus élevée que le Thunderbolt 3 et le Thunderbolt 4), un port 2,5 GbE, quatre ports USB-A et un port USB-C (à 10 Gbps et délivrant jusqu'à 20W), un lecteur SD et microSD UHS-II (312 Mb/s), un port audio mini jack combo, et cerise sur le dock,. Oui, il alimente même un MacBook Pro 16 pouces lancé au grand galop sans transpirer.Le Thunderbolt 5 permet ici de jongler avec deux écrans 6K à 60 Hz, ou carrément un écran 8K — à condition bien sûr que votre machine suive derrière. Niveau design, on reste dans le sobre et premium, avec une finition aluminium respirant la solidité. Ce n’est clairement pas un produit pour monsieur Tout-le-Monde,. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro/MacBook Air, permettant de laisser le chargeur dans le sac pour les déplacements. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable.. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.Les tarifs élevés des docks Thunderbolt peuvent refroidir, et. C'est en effet une solution valable en fonction de vos besoins. Les docks Thunderbolt ont plusieurs avantages cependant, comme(40 Gb/s pour le Thunderbolt, contre 10 ou 5 Gb/s pour les hub USB-C), ainsi qu'une alimentation dédiée permettant de laisser le dock en place. Le choix devra donc se faire en fonction de votre budget, et de vos besoins.