Prise en main de la caméra de sécurité d’Amazon, la Blink Mini 2K+

On en dit quoi ?

Malgré toutes ces limitations,. La Blink Mini 2K+ fait ce qu'on lui demande : à savoir surveiller un lieu, envoyer des alertes, permettre de voir ce qui se passe chez soi quand on n'y est pas. La qualité d'image en 2K est très appréciable par rapport à la génération précédente.Mais bon, il faut vraiment accepter les compromis. L'absence de stockage local peut-être très frustrant. L'abonnement quasi obligatoire pour exploiter toutes les fonctionnalités est à garder en tête, et tout le monde n'est pas ok avec ça., mais si vous êtes déjà dedans, alors ça se considère tout à fait !