Prise en main de la caméra de sécurité d’Amazon, la Blink Mini 2K+
Par Vincent Lautier - Publié le
Annoncée il y a quelques semaines, la Blink Mini 2K+ est une petite caméra de surveillance qui mise tout sur la simplicité et un prix très accessible. On a pu la prendre en main pendant plusieurs jours, et c'est effectivement un produit interessant, mais avec quelques limites.
La Blink Mini 2K+ ne paie vraiment pas de mine. Elle a des dimensions inférieures à 5 centimètres de côté, elle se glisse à peu près partout, que ça soit sur une étagère, cachée derrière un cadre photo, ou fixée à votre mur mur grâce à un support pivotant. Amazon a fait le choix d'un produit très minimaliste, et ça se voit. Pas de LED trop visible, pas de boîtier encombrant. On a là simplement un petit cube discret qui se fait très vite oublier. Nous avons pris en main la version blanche qui nous a été envoyée par Amazon, mais elle existe aussi en noir, selon ce qui va mieux avec votre décoration.
L'installation de la caméra prend une douzaine de minutes, montre en main. Il vous faudra télécharger l'application Blink (qui est disponible sur iOS et Android)L L'application vous guide ensuite pas à pas. Il suffit de connecter la caméra à votre Wi-Fi Wi-Fi, de choisir son emplacement, et c'est réglé. Pour l'alimentation, vous pouvez utiliser le câble USB-C de 2 mètres. Il n'y a pas de batterie intégrée, donc il faudra prévoir une prise à proximité de la caméra.
La plus grosse nouveauté de cette version « + », c'est la résolution dite 2K, ce qui correspond à du 2560 x 1440 pixels. Sur le papier, c'est un bond en avant interessant par rapport au 1080p de la version Mini classique. En réalité, la différence se voit surtout quand on utilise le zoom numérique 4X. On peut identifier un visage avec un peu plus de netteté. Pour une caméra de surveillance d'intérieur, c'est appréciable, mais ça n'a honnêtement rien d'indispensable.
La vision nocturne par infrarouge fait elle très bien le job. L'image est bien visible dans le noir complet, même si les contrastes sont forcément un peu écrasés. On distingue quand même bien les mouvements et les silhouettes. La caméra peut aussi activer, si besoin, une lumière intégrée pour éclairer la scène et capturer de meilleures images en couleur. C'est pratique pour identifier quelqu'un dans l'entrée, ou même pour dissuader un intrus de rester dans votre logement.
L'application Blink que vous avez téléchargée est obligatoire pour piloter la caméra. Elle permet de voir le flux vidéo en direct, d'activer les alertes de mouvement et d'activer l'audio bidirectionnel pour parler à travers la caméra. Les notifications arrivent plutôt rapidement, en général en moins de 3 secondes après la détection.
Sauf que voilà, il y a un problème. Comme c'est désormais souvent le cas avec ce type de produit, certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux abonnés. Sans cette formule payante (comptez 3 euros par mois pour la moins chère avec une seule caméra, 10 euros par mois si vous avez plus d'une), vous n'aurez pas accès au stockage cloud des vidéos, et même pas à la détection intelligente des individus. La caméra fonctionne donc, mais clairement en mode dégradé. C'est l'habituelle « taxe abonnement » qu'Amazon impose sur sa gamme Blink, et ça peut vite devenir agaçant, il faut donc le savoir.
D'autant plus que contrairement à pas mal de ses concurrentes, la Mini 2K+ n'a pas de slot microSD. Impossible donc de stocker les vidéos en local. C'est le cloud Amazon ou rien. Pour ceux qui sont inquiets de leur vie privée, c'est un point à considérer avec attention. Si vous vous en fichez, alors ça ne sera pas un problème.
Sans grande surprise, l'intégration avec Alexa est très fluide. On peut afficher le flux vidéo sur un Echo Show en disant simplement « Alexa, montre-moi la caméra du salon ». C'est plutôt pratique au quotidien, même si dans les faits, avez-vous vraiment besoin de surveiller votre salon quand vous êtes déjà chez vous. Par contre, si vous êtes dans l'écosystème Apple ou Google, c'est forcément moins souple : pas de support Apple Maison, pas de Google Assistant, ni de compatibilité IFTTT. C'est donc Amazon ou rien, et ça limite pas mal l'intérêt pour ceux qui ne sont pas déjà équipés en matériel Echo ou Fire TV.
Malgré toutes ces limitations, c'est quand même une proposition intéressante pour 44,99 €. La Blink Mini 2K+ fait ce qu'on lui demande : à savoir surveiller un lieu, envoyer des alertes, permettre de voir ce qui se passe chez soi quand on n'y est pas. La qualité d'image en 2K est très appréciable par rapport à la génération précédente.
Mais bon, il faut vraiment accepter les compromis. L'absence de stockage local peut-être très frustrant. L'abonnement quasi obligatoire pour exploiter toutes les fonctionnalités est à garder en tête, et tout le monde n'est pas ok avec ça. L'enfermement dans l'écosystème Amazon est de toutes manières le principal frein à l'achat, mais si vous êtes déjà dedans, alors ça se considère tout à fait !
