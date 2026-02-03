Tiko cesse son activité : les clients doivent faire désinstaller leurs boîtiers de pilotage
Par Vincent Lautier - Publié le
Les clients de Tiko ont reçu un mail leur annonçant la cessation d'activité de l'entreprise. Tiko, qui installait gratuitement des boîtiers connectés sur les radiateurs électriques pour les rendre pilotables, demande à ses utilisateurs de prendre rendez-vous pour une désinstallation gratuite du matériel. Le tout dans un contexte où le thermostat programmable deviendra bientôt obligatoire dans tous les logements.
Le mail est arrivé dans les boîtes de réception ces derniers jours. Le message ne laisse pas beaucoup de place au doute :
Après le passage du technicien, retour à la case départ : pilotage manuel des radiateurs, application hors service, contrat résilié. Tiko précise qu'il vaut mieux ne pas laisser les boîtiers branchés sans supervision, et met à disposition un numéro d'urgence 24h/24 (02 45 48 71 69) en cas d'incident. Pour rappel, Engie avait déjà lancé un rappel produit en décembre dernier sur ces mêmes boîtiers, après la découverte d'un risque de surchauffe pouvant provoquer un départ de feu.
Le principe de Tiko était plutôt malin, sur le papier. L'entreprise venait poser gratuitement un boîtier sur chacun de vos vieux radiateurs électriques pour les rendre pilotables à distance.
En échange de cette installation, ils pouvaient réduire de manière temporaire la consommation de vos radiateurs pendant les pics les plus importants sur le réseau, histoire de le soulager un peu Enedis aux moments les plus intenses. Un petit degré de moins pendant quelques minutes, de manière relativement transparente.
Tiko Energy Solutions AG, entreprise suisse rachetée par Engie en 2019, se rémunérait auprès de RTE comme agrégateur d'effacement. Le modèle était aussi financé par les primes CEE et la prime Coup de Pouce. Sauf que voilà : cette prime "Coup de pouce Pilotage connecté pièce par pièce" a été supprimée en novembre 2024, après de nombreuses fraudes dans le secteur. Quelques semaines plus tard, la liquidation de Tiko a été inscrite au registre du commerce de Zurich. Un membre de la direction a reconnu que la liquidation est douloureuse, car le modèle commercial fonctionne et que l'entreprise aurait été rentable en deux ou trois ans.
Le timing est d'autant plus contrariant que le thermostat programmable deviendra bientôt obligatoire dans tous les logements. Le décret date de juin 2023, avec une échéance initialement fixée au 1er janvier 2027, mais rassurez-vous, elle a été repoussée au 1er janvier 2030. Les anciens clients de Tiko vont donc devoir trouver une autre solution pour se mettre en conformité.
Côté alternatives, Voltalis propose un service similaire : des boîtiers gratuits sur vos radiateurs, le même principe d'effacement diffus. L'entreprise revendique 250 000 foyers équipés et 1,5 million de thermostats en Europe. Certains clients de Tiko ont d'ailleurs déjà pris rendez-vous chez le concurrent. Il reste quand même à voir si le modèle tiendra plus longtemps chez la concurrence.
Difficile de ne pas tiquer sur le timing. Tiko a poussé les inscriptions pendant des mois, encaissé les primes CEE de l'État, et une fois les aides coupées, hop, on ferme. C'est peut-être une coïncidence, mais bon, c'est rageant. On vous recommande de passer chez Tado pour votre prochaine installation, on avait testé leurs solutions ici.
