Le gouvernement décide de tout miser sur le nucléaire et freine les renouvelables
Par Vincent Lautier - Publié le
Après plus de deux ans de retard et des batailles politiques franchement interminables, le Premier ministre Sébastien Lecornu a finalement présenté ce jeudi 12 février la PPE3, la feuille de route énergétique du pays pour les dix prochaines années, et c'est un sujet important. Le nucléaire y est clairement le grand gagnant, alors que l'éolien et le solaire sont franchement mis de côté.
C'est depuis le barrage de Vouglans, dans le Jura, que le Premier ministre a choisi de dévoiler les grandes lignes de cette troisième Programmation pluriannuelle de l'énergie. Un lieu symbolique, puisqu'il s'agit d'un site hydroélectrique, bien moins clivant que le nucléaire ou l'éolien. Le virage par rapport à la précédente feuille de route est total : là où la PPE2 (2019-2024) prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires, la PPE3 confirme la construction de six réacteurs EPR2 à Penly (en Seine-Maritime), Gravelines (dans le Nord) et au Bugey (dans l'Ain). Le gouvernement se laisse aussi la possibilité de décider cette année d'en lancer huit de plus, soyons fous. La production nucléaire devrait atteindre 380 à 420 TWh en 2035, contre environ 320 TWh en 2023, et la durée de vie des réacteurs existants pourrait être prolongée au-delà de 60 ans. All in.
Pour ce qui est des énergies renouvelables, c'est tout simplement l'inverse. Les objectifs ont fortement été revus à la baisse si on compare la feuille de route à celle soumise à consultation publique en mars 2025. Le solaire passe de 54 GW à 48 GW d'ici 2030, l'éolien terrestre de 33 GW à 31 GW, et même l'éolien en mer baisse de 18 GW à 15 GW pour 2035. Pour dire ça plus simplement : la France, qui a raccordé un record de 6 GW de solaire au réseau en 2025 pour atteindre 30 GW installés, devrait redescendre à un rythme de 3,5 GW par an. Un choix étonnant, d'autant plus que le solaire, lui, accélère un peu partout dans le monde. Le gouvernement justifie ces ajustements par le retard pris dans l'électrification des usages et une situation de surcapacité : la France produit déjà plus d'électricité bas-carbone qu'elle n'en consomme.
Le document ne se limite pas à l'électricité. La décarbonation de la chaleur, qui pèse plus de 40 % de la consommation d'énergie en France, fait aussi partie du plan. Le gouvernement promet de doubler le rythme de déploiement des pompes à chaleur, et mise sur la géothermie, le biogaz, le chauffage au bois et les réseaux de chaleur. L'objectif global est de passer de 60 % d'énergie fossile importée à 60 % d'énergie bas-carbone dans la consommation finale d'ici 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Reste que la PPE3 n'a pas été votée au Parlement mais sera simplement publiée par décret au Journal officiel, le gouvernement ayant renoncé à faire passer une loi face aux tensions politiques.
Ce document arrive avec deux ans de retard, est adopté par décret pour éviter le Parlement, et réussit l'exploit de mécontenter absolument tout le monde. Une grosse partie de la gauche refuse le tout nucléaire, le RN, par la voix de Marine Le Pen, parle de lourde faute, et toute la filière du renouvelable revoit ses perspectives de croissance à la baisse. Alors certes, assumer le nucléaire est une posture qui se défend, mais ralentir le solaire alors que la France avait un rythme de croissance important sur ce secteur, c'est franchement triste, surtout quand tous les pays du monde avancent vite sur ces sujets. Et si vous voulez mon avis de manière encore plus tranchée ? Le nucléaire c'est bien, mais quand on dépend encore de pays étrangers, comme la Russie, pour les ressources nécessaires à le faire tourner, ou à les recycler, on peut quand même se poser pas mal de questions. Alors que du soleil, en France, on en a... Je vous laisse nous donner vos avis, qui je sens vont aussi être très tranchés sur ces questions !
Six EPR2 confirmés, huit autres en réflexion
Des objectifs en recul sur l'éolien et le solaire
Pompes à chaleur et décarbonation au programme
On en dit quoi ?
