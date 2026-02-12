Le gouvernement décide de tout miser sur le nucléaire et freine les renouvelables

On en dit quoi ?



Ce document arrive avec deux ans de retard, est adopté par décret pour éviter le Parlement, et réussit l'exploit de mécontenter absolument tout le monde. Une grosse partie de la gauche refuse le tout nucléaire, le RN, par la voix de Marine Le Pen, parle de lourde faute, et toute la filière du renouvelable revoit ses perspectives de croissance à la baisse. Alors certes, assumer le nucléaire est une posture qui se défend, mais ralentir le solaire alors que la France avait un rythme de croissance important sur ce secteur, c'est franchement triste, surtout quand tous les pays du monde avancent vite sur ces sujets. Et si vous voulez mon avis de manière encore plus tranchée ? Le nucléaire c'est bien, mais quand on dépend encore de pays étrangers, comme la Russie, pour les ressources nécessaires à le faire tourner, ou à les recycler, on peut quand même se poser pas mal de questions. Alors que du soleil, en France, on en a... Je vous laisse nous donner vos avis, qui je sens vont aussi être très tranchés sur ces questions !