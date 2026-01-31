Non, Apple n’abandonne pas HomeKit ! PARTIE 1⎜ORLM-575
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
Au sommaire cette semaine, Apple est-elle encore au cœur de la maison intelligente… ou laisse-t-elle peu à peu la main à d’autres acteurs ? Entre la multiplication des normes, la confusion règne chez les utilisateurs.
Non, Apple n’abandonne pas HomeKit ! PARTIE 1
Au sommaire cette semaine, Apple est-elle encore au cœur de la maison intelligente… ou laisse-t-elle peu à peu la main à d’autres acteurs ? Entre la multiplication des normes, la confusion règne chez les utilisateurs.
Non, Apple n’abandonne pas HomeKit !PARTIE 1
Pourtant, les standards ont mûri : Matter s’est enrichi, HomeKit s’est ouvert. Serrures, aspirateurs, thermostats, caméras… tout commence enfin à parler le même langage. Et si 2026 était réellement l’année de la maison connectée ? Retour sur les standards qui régissent la maison connectée : qui fait quoi, et surtout, pour quel bénéfice réel à l’usage ? Où va Apple avec HomeKit ?
Débats !
Pourtant, les standards ont mûri : Matter s’est enrichi, HomeKit s’est ouvert. Serrures, aspirateurs, thermostats, caméras… tout commence enfin à parler le même langage. Et si 2026 était réellement l’année de la maison connectée ? Retour sur les standards qui régissent la maison connectée : qui fait quoi, et surtout, pour quel bénéfice réel à l’usage ? Où va Apple avec HomeKit ?
Débats !