L'après Tim Cook⎜ORLM-574

Par Didier Pulicani - Publié le

1 commentaire
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !

Apple prépare-t-elle déjà “l’après Tim Cook” ? Les articles de presse se multiplient annonçant que le patron d’Apple pourrait lever le pied. Pourquoi maintenant… et qui est vraiment en pole position pour lui succéder ?



John Ternus, l’homme du hardware? Federighi, le chantre du logiciel ? Faut-il croire au retour de Tony Fadell, le papa de l’iPod ? Et si le maintien d’Art Levinson à la tête du board donnait du temps… à Tim Cook pour verrouiller sa succession ? Enfin, quel bilan pour Cook : génie de l’exécution… mais trop prudent notamment face à l’IA ?

Débats !