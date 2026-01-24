L'après Tim Cook⎜ORLM-574
Apple prépare-t-elle déjà “l’après Tim Cook” ? Les articles de presse se multiplient annonçant que le patron d’Apple pourrait lever le pied. Pourquoi maintenant… et qui est vraiment en pole position pour lui succéder ?
L'après Tim Cook
John Ternus, l’homme du hardware? Federighi, le chantre du logiciel ? Faut-il croire au retour de Tony Fadell, le papa de l’iPod ? Et si le maintien d’Art Levinson à la tête du board donnait du temps… à Tim Cook pour verrouiller sa succession ? Enfin, quel bilan pour Cook : génie de l’exécution… mais trop prudent notamment face à l’IA ?
Débats !
