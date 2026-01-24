L'après Tim Cook⎜ORLM-574

L'après Tim Cook



John Ternus, l’homme du hardware? Federighi, le chantre du logiciel ? Faut-il croire au retour de Tony Fadell, le papa de l’iPod ? Et si le maintien d’Art Levinson à la tête du board donnait du temps… à Tim Cook pour verrouiller sa succession ? Enfin, quel bilan pour Cook : génie de l’exécution… mais trop prudent notamment face à l’IA ?



Débats !