Siri avec Google, iPhone Fold, qu'attendre d'Apple en 2026 ?⎜ORLM-573

2026 s’annonce comme une année charnière pour Apple.



Et elle vient déjà de lâcher une bombe, Siri va désormais s’appuyer sur Gemini, l’IA de Google. Aveu d’échec ou choix pragmatique? Qu’est-ce qui va changer pour l’utilisateur ? Côté iPhone, c’est aussi le grand chambardement avec un iPhone pliable qui serait attendu d’ici la fin de l’année. Quel design ? Pourquoi maintenant et à quel prix ? Côté ordi, faut-il croire à un MacBook à prix cassé à moins de 800 € ? Apple peut-elle encore créer la surprise avec des lunettes inspirées du Vision Pro voire l’arrivée d’un Homepad, un écran pour piloter tous les objets connectés de la maison ?



Débats !