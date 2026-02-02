550 postes supprimés chez Somfy, dont 350 en France
Le spécialiste haut-savoyard de la maison connectée vient hélas d'annoncer un vaste plan de restructuration. La R&D et les cadres sont en première ligne, les usines sont pour le moment épargnées. Un coup dur pour la vallée de l'Arve.
Somfy, considéré pour beaucoup comme le champion de la domotique à la française, est visiblement en difficulté. Fondé en 1969, le groupe est devenu un des leaders mondiaux de l'automatisation de volets, portails, et autres équipements connectés. Ils sont présents dans 59 pays, avec 6 500 salariés et un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2025. Sauf que malgré ce tableau très positif, le groupe, qui détient aussi Damart (oui ça n'a rien à voir), a annoncé la suppression de 550 postes, dont 350 en France, qui compte 2 800 salariés. C'est donc un salarié sur huit qui va perdre son travail.
Le ralentissement du marché en Europe, et le ralentissement du marché européen de la construction de maison neuve. Les taux d'intérêt sont hauts, les coûts de la construction sont eux aussi délirants, et de fait, le marché du neuf est à l'arrêt. Des marges de manœuvre qui se réduisent donc, le chiffre d'affaires de 2025 est en fait retombé au niveau de celui de 2022.
Pour le moment, Somfy privilégie un plan de départs volontaires, les consultations avec les syndicats ont débuté aujourd'hui. En parallèle, le groupe espère se refaire une santé en avançant plus fort sur les États-Unis et l'Asie, en particulier avec les stores d'intérieur et les rideaux motorisés.
Cette situation devrait aussi inquiéter tout le secteur de la domotique en France. La crise du logement en Europe n'épargne personne, et quand on coupe dans la recherche, on fait aussi du mal à l'avenir de l'entreprise, tout ceci n'est donc pas très réjouissant. Maintenant on peut aussi se dire que ce n'est pas la première crise pour Somfy, et que le fabricant saura retomber rapidement sur ses pattes, en tout cas on le souhaite, en particulier pour les salariés français du groupe.
Un géant discret en difficulté
La raison évoquée ?
Départs volontaires et nouveaux horizons
On en dit quoi ?
