550 postes supprimés chez Somfy, dont 350 en France

On en dit quoi ?



Cette situation devrait aussi inquiéter tout le secteur de la domotique en France. La crise du logement en Europe n'épargne personne, et quand on coupe dans la recherche, on fait aussi du mal à l'avenir de l'entreprise, tout ceci n'est donc pas très réjouissant. Maintenant on peut aussi se dire que ce n'est pas la première crise pour Somfy, et que le fabricant saura retomber rapidement sur ses pattes, en tout cas on le souhaite, en particulier pour les salariés français du groupe.