Homekit, maison connectée, où va Apple ? PARTIE 2⎜ORLM-576

Connecter son foyer, c’est aussi faire des économies d’énergie : ampoules, thermostats, chauffage connecté… Est-ce aussi le bon moment pour investir dans des batteries pour la maison, dont les prix fondent comme neige au soleil ? Enfin, que nous prépare Apple pour 2026 : nouvelle app Maison, arrivée d’un HomePad, caméras et serrures Apple ?



Débats !