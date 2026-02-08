Homekit, maison connectée, où va Apple ? PARTIE 2⎜ORLM-576
Par Didier Pulicani
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
• La maison connectée est un rêve de geek… qui peut vite virer au cauchemar.
• Comment éviter les pièges de l’app Maison d’Apple ? Peut-on aller plus loin en pilotant des objets non compatibles… ou faut-il carrément faire l’impasse sur l’app Maison ?
• Revue de détail des solutions alternatives qui fonctionnent vraiment.
Connecter son foyer, c’est aussi faire des économies d’énergie : ampoules, thermostats, chauffage connecté… Est-ce aussi le bon moment pour investir dans des batteries pour la maison, dont les prix fondent comme neige au soleil ? Enfin, que nous prépare Apple pour 2026 : nouvelle app Maison, arrivée d’un HomePad, caméras et serrures Apple ?
Débats !
