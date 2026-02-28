Économisez 61 euros sur la serrure intelligente WELOCK Smart Lock U81 !
Sécuriser son domicile n'a jamais été aussi simple grâce aux innovations de la maison connectée. Le fabricant WELOCK, expert du secteur, met en avant l'une de ses solutions les plus abouties : la WELOCK serrure intelligente U81. Ce modèle phare bénéficie actuellement d'une réduction immédiate, l'occasion idéale pour moderniser vos accès en toute sérénité !
Un cylindre robuste pour les portes européennes
Ce genre de produit oblige souvent à s'adapter à des menuiseries un peu spécifiques, en particulier en Europe. Sauf que là, la WELOCK Smart Lock U81 a justement été pensée pour les portes à profil étroit. Un classique dans nos pays. Pas besoin de remplacer toute la poignée à cause d'une serrure trop imposante, ce système remplace uniquement le cylindre européen déjà en place. Comptez 15 minutes pour l'installer, sans perçage. Comme ça, vous êtes certain de ne pas abîmer votre porte.
Flexibilité totale avec six modes d'accès
Une des forces de cette WELOCK serrure intelligente, c'est sa polyvalence. Elle propose six méthodes de déverrouillage : empreinte digitale, code PIN (avec fonction anti-espion), carte RFID, application mobile via Bluetooth, ainsi qu'une clé mécanique de secours pour parer à toute éventualité. Pour ceux qui utilisent Alexa ou Home Assistant, l'ajout de la passerelle WIFIBOX3 permet aussi un contrôle vocal et une gestion à distance simplifiée.
Autonomie longue durée et gestion avancée
Fonctionnant avec 4 piles AAA, la WELOCK Smart Lock U81 assure jusqu'à 12 mois d'autonomie. Une alerte de basse tension prévient l'utilisateur bien avant l'épuisement des piles. Le système est capable de mémoriser jusqu'à 200 codes PIN, facilitant ainsi la gestion des accès pour les membres de la famille, les employés de bureau ou les locataires saisonniers. Cette WELOCK serrure intelligente inclut également un verrouillage automatique programmable pour plus de sérénité.
Offre spéciale et garanties
Pour profiter de cette opportunité, la WELOCK Smart Lock U81 est proposée au prix final de 188 € au lieu de 249 €, soit 61 € de remise avec le coupon SZ61. La marque assure une livraison gratuite depuis ses entrepôts européens sous 24 heures, assortie d'une garantie de 2 ans et d'un support client à vie. Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur la page WELOCK.
On en dit quoi ?
WELOCK propose ici une très bonne solution, qui répond à des besoins bien concrets pour les utilisateurs européens. L'U81 est compatible avec la plupart des huisseries, même les plus étroites, et sa redondance d'accès est rassurante, d'autant plus avec la continuité de la clé physique. En plus, avec un prix sous la barre des 190 euros, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, en particulier si votre but est une installation simple, évolutive, et surtout fiable, même dans une intégration domotique.