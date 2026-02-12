Le détecteur de fumée Netatmo compatible HomeKit en promo à -29% !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Un détecteur de fumée connecté peut s'avérer salvateur afin d'être prévenu le plus tôt possible d'un éventuel incident. Le modèle Netatmo compatible HomeKit est actuellement proposé en promotion à -29%.
Apple a déployé la fonctionnalité permettant aux HomePod Gen1 et Gen2 et HomePod mini de reconnaitre l'alarme des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Si vous n'êtes pas équipé d'une enceinte signée Apple mais que vous souhaitez tout de même recevoir une notification de la part de l'écosystème domotique de Cupertino en cas de problème, vous pouvez opter pour un modèle compatible HomeKit, comme ce détecteur de fumée du spécialiste Netatmo.
Le détecteur de fumée intelligent de Netatmo intègre une alarme de 85dB, est compatible avec les plateformes HomeKit et Google Home, et permettra d'envoyer des alertes en temps réel sur le smartphones des habitants du foyer, indiquant la localisation de la fumée et offrant la possibilité de couper l'alarme depuis l'application. Ce modèle est certifié NF, EN14604 et NSA-FR, dispose d'une batterie intégrée offrant une autonomie de 10 ans (il est conseillé de remplacer les détecteurs après cette période), et propose la fonction Auto-Test alertant l'utilisateur en cas de souci avec la batterie, le détecteur ou la connexion Wi-Fi.
Le détecteur de fumée connecté Netatmo à 71€
Compatible HomeKit et autonomie de 10 ans
