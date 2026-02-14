Que cache le rachat de Q.ai par Apple ?⎜ORLM-577
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
Que cache le rachat de Q.ai par Apple ?
Apple frappe fort ! 2 milliards de dollars pour racheter la start-up israélienne Q.AI… Sa deuxième plus grosse acquisition de son histoire après Beats ! Alors, pourquoi investir une somme colossale pour une IA capable de comprendre la voix dans des environnements bruyants ? Que cache ce rachat ? Qui sont les fondateurs ? Pourquoi cette technologie est stratégique ? Apple prépare-t-elle une révolution dans la communication… la santé… et même dans Siri ?
Quel nouveau produit nous prépare Apple pour en tirer parti ? Est-ce un indice de l’arrivée de lunettes connectées ? Et pendant ce temps… Gemini s’infiltre dans iOS Apple reprend-elle enfin la main sur l’IA ?
