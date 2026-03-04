Narwal Freo Z10 Pro : le robot aspirateur-laveur avec une serpillière triangulaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Narwal vient d'annoncer le Freo Z10 Pro, un nouveau robot aspirateur-laveur à 599 euros qui se démarque par sa serpillière brevetée en forme de triangle de Reuleaux, une puissance d'aspiration de 18 500 Pa et une station de nettoyage tout-en-un. L'appareil est disponible en promo à 549 euros jusqu'au 31 mars.
Une fiche technique bien remplie
Le Freo Z10 Pro est équipé d'un moteur à 40 000 tr/min qui pousse l'aspiration jusqu'à 18 500 Pa. C'est au-dessus de ce que proposait le Z10 classique et ses 15 000 Pa, ce qui place cette version Pro dans la tranche haute du segment. Le robot mesure moins de 11 cm de haut et passe donc sous la plupart des canapés et des meubles bas. Pour ceux qui ont des animaux, Narwal a intégré une brosse anti-enchevêtrement censée réduire l'accumulation de poils sur le rouleau. Côté navigation, il franchit les seuils de porte jusqu'à 4 cm et embarque un système d'évitement d'obstacles.
Le triangle de Reuleaux, la vraie particularité
C'est le point qui différencie Narwal de la concurrence : la serpillière n'est pas ronde, elle est en forme de triangle de Reuleaux. Concrètement, c'est une forme géométrique à largeur constante mais avec des côtés courbes, qui permet d'atteindre les bords et les coins mieux qu'un disque. Narwal annonce 5 mm de portée en plus de chaque côté, un chevauchement de 10 mm pour ne laisser aucune bande oubliée, et une pression constante de 12 N. La station fournie se charge de laver et sécher les patins automatiquement après chaque passage, ce qui règle le problème des serpillières humides qui finissent par sentir mauvais.
549 euros pendant les Offres de Printemps
Le Freo Z10 Pro est en pré-commande sur Amazon et sur le site de Narwal au prix de 599 euros. Du 10 au 31 mars, une promo de lancement le fera passer à 549 euros dans le cadre des Offres de Printemps d'Amazon. Narwal, qui revendique plus de 4 millions de foyers équipés dans le monde, se positionne sur le segment milieu-haut de gamme. Un créneau où la concurrence est quand même féroce : Roborock, Dreame et Xiaomi proposent des modèles agressifs dans cette fourchette de prix.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le Freo Z10 Pro semble bien armé. 18 500 Pa, brosse anti-enchevêtrement, station complète et une serpillière qui sort du lot par sa forme, il y a de quoi se démarquer. Après, à 549 euros en promo, on est pile dans la zone de tir de la concurrence, et la différence se fait en général à l'usage. Si le triangle de Reuleaux nettoie vraiment mieux les coins et les plinthes que la concurrence, ça peut carrément être un super produit.