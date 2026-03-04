Narwal Freo Z10 Pro : le robot aspirateur-laveur avec une serpillière triangulaire

On en dit quoi ?



Sur le papier, le Freo Z10 Pro semble bien armé. 18 500 Pa, brosse anti-enchevêtrement, station complète et une serpillière qui sort du lot par sa forme, il y a de quoi se démarquer. Après, à 549 euros en promo, on est pile dans la zone de tir de la concurrence, et la différence se fait en général à l'usage. Si le triangle de Reuleaux nettoie vraiment mieux les coins et les plinthes que la concurrence, ça peut carrément être un super produit.