ORLM : iPhone 17e, iPad air M4, MacBook LowCost... On débriefe les annonces !
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
Au sommaire d’On refait le Mac :
iPhone 17e, iPad air M4, MacBook LowCost
Dans ce LIVE d’ORLM, on va débriefer les annonce d'Apple en ce début d'année 2026.
Au programme :
– Un nouvel iPhone 17e
– l'iPad air M4
– Le MackBook low-cost
Un live pour décrypter ces nouveau produits et débattre sur les annonces officielles.
Rendez-vous en direct pour tenter de lire l’avenir du Mac ensemble.
Débats !
