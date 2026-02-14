Une nouvelle application d'Apple en approche ! Mais elle ne sera pas accessible à tous...
Apple s’apprête à faire évoluer ses outils internes de formation et de vente. Selon des informations obtenues auprès d’une source proche du dossier, Apple prévoit de lancer, d’ici la fin du mois, une nouvelle application baptisée Sales Coach sur iPhone et iPad, destinée aux employés des Apple Store et aux revendeurs agréés.
D'après MacRumors, Sales Coach ne serait pas une application entièrement nouvelle, mais une refonte de l’actuelle app SEED, déjà utilisée en interne pour la formation commerciale (non destinée au commun des mortels, mais aux partenaires commerciaux d'Apple). Elle continuerait de proposer des contenus pédagogiques — articles, vidéos et modules interactifs — couvrant aussi bien les arguments pour passer à un nouvel iPhone que les fonctionnalités clés de l’iPad ou du Mac.
Pas besoin d'attendre, Apple viserait un déploiement dès lundi 23 février, avec deux changements majeurs par rapport à SEED. Le premier est visuel : l’application adoptera un tout nouveau design Liquid Glass, en phase avec les dernières évolutions esthétiques de l’écosystème Apple. Le second est plus stratégique.
Dans un second temps, Sales Coach intégrerait également un chatbot dopé à l’IA, accessible depuis un onglet
À ce stade, Apple n’a pas confirmé la technologie sous-jacente : le chatbot pourrait s’appuyer sur un modèle interne ou sur une solution tierce (Gemini ? ChatGPT ?...). Ce flou reflète la situation actuelle de la firme, qui avance très progressivement (quitte à reculer encore et encore) sur le terrain de l’IA, en testant d’abord ses usages dans des contextes bien délimités.
En parallèle des versions iOS et iPadOS, Sales Coach sera également accessible via le web. Comme SEED auparavant, l’outil restera strictement réservé aux partenaires commerciaux d’Apple et ne sera pas accessible au grand public. Néanmoins, cette application permettrait d'être un galop d'essai pour un autre projet d'envergure, qui est aussi attendu après Siri Intelligent : le déploiement progressif d’un chatbot public dans l’application Apple Support, preuve que la marque explore différents scénarios d’assistance automatisée. Avec Sales Coach, Apple semble surtout vouloir renforcer l’efficacité de ses équipes de vente, en leur offrant un accès plus rapide et plus intelligent à l’information produit.
Une évolution de l’application SEED
Un chatbot IA pour assister les vendeurs
Ask. Celui-ci permettra aux vendeurs de poser des questions en langage naturel sur les produits et leurs usages. Il sera par exemple possible de demander les principales caractéristiques de l’iPhone Air, ou encore d’obtenir une explication claire du fonctionnement d’Instant Hotspot sur Mac.
Qu'en penser ?
