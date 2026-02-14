Une nouvelle application d'Apple en approche ! Mais elle ne sera pas accessible à tous...

Une évolution de l’application SEED

Plutôt classique, comme interface

Un chatbot IA pour assister les vendeurs

Ask

Qu'en penser ?



En parallèle des versions iOS et iPadOS, Sales Coach sera également accessible via le web. Comme SEED auparavant, l’outil restera strictement réservé aux partenaires commerciaux d’Apple et ne sera pas accessible au grand public. Néanmoins, cette application permettrait d'être un galop d'essai pour un autre projet d'envergure, qui est aussi attendu après Siri Intelligent : le déploiement progressif d’un chatbot public dans l’application Apple Support, preuve que la marque explore différents scénarios d’assistance automatisée. Avec Sales Coach, Apple semble surtout vouloir renforcer l’efficacité de ses équipes de vente, en leur offrant un accès plus rapide et plus intelligent à l’information produit.

D'après, déjà utilisée en interne pour la formation commerciale (non destinée au commun des mortels, mais aux partenaires commerciaux d'Apple). Elle continuerait de proposer des contenus pédagogiques — articles, vidéos et modules interactifs — couvrant aussi bien les arguments pour passer à un nouvel iPhone que les fonctionnalités clés de l’iPad ou du Mac.Pas besoin d'attendre,, avec deux changements majeurs par rapport à SEED. Le premier est: l’application adoptera unen phase avec les dernières évolutions esthétiques de l’écosystème Apple. Le second est plus stratégique.Dans un second temps, Sales Coach intégrerait également undopé à l’IA, accessible depuis un onglet. Celui-ci permettra aux vendeurs de. Il sera par exemple possible de demander les principales caractéristiques de l’iPhone Air, ou encore d’obtenir une explication claire du fonctionnement d’Instant Hotspot sur Mac.: le chatbot pourrait s’appuyer sur un modèle interne ou sur une solution tierce (Gemini ? ChatGPT ?...). Ce flou reflète la situation actuelle de la firme, qui, en testant d’abord ses usages dans des contextes bien délimités.