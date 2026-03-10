Les excellents robots tondeuses Navimow bradés dès 649€, garage offert : le meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lassé par la corvée de tonte ? Si vous avez lu notre test, vous savez que nous avons été plus que convaincus par les Navimow de Segway, dont le rapport qualité/prix est meilleur que jamais grâce à cette promotion des ventes Flash de Printemps d'Amazon.
Tous les possesseurs d'un jardin savent que l'arrivée des beaux jours correspond également à l'obligation d'entretenir leur terrain, ce qui implique souvent des longues heures passées à tondre la pelouse. Les robots tondeuses peuvent alors être d'un grand secours mais il fallait souvent mettre en place un fil afin de délimiter le terrain. C'est un des grands avantages de la gamme Navimow qui s'appuie sur un système de navigation GNSS permettant de se passer totalement de fil périmétrique.
Les Navimow i105E et i108E sont en tous points semblables, mais se distinguent par leur autonomie respective et donc par la surface maximum de tonte.
Pour le reste, la hauteur de coupe peut varier (avec un simple bouton sur le dessus) de 20 à 60mm, la pente max est de 30%, le bruit en tonte est de 58 dB (ces robots sont extrêmement silencieux), et les deux utilisent la localisation EFLS 2.0, la caméra embarquée, et offrent la compatibilité avec le module optionnel 4G Navimow Access+. Il faudra donc choisir entre les deux en fonction de votre terrain (et donc opter pour un autre modèle si votre terrain fait plus de 800 ㎡).
L'application est très complète, permettant notamment de mettre en place des horaires de tontes pour une activation automatique (avec choix des zones, et la possibilité de tondre jusqu'à épuisement de la batterie ou un retour à la station lorsque toute la zone a été couverte), de régler l'intensité des lumières en fonction du jour ou de la nuit, de permettre la tonte de nuit, de changer l'emplacement de la station sans refaire la cartographie, de faire des mises à jour, ou encore d'adapter la tonte aux conditions météorologiques (avec des données transmise par OpenWeather, la possibilité de tondre ou non sous une pluie fine, et de retarder la tonte une fois qu'il cesse de pleuvoir avec une durée d'attente définie par l'utilisateur).
J'ai très honnêtement été vraiment impressionné par la capacité de tonte de ce robot, permettant grâce à l'automatisation et le calendrier de tondre régulièrement et de conserver un terrain impeccable sans le moindre effort. Bien entendu, il faudra faire certains coins inaccessibles et les bordures qui ne sont pas plane avec une débroussailleuse, mais cela ne prend que quelques minutes par rapport au passage de la tondeuse, qui m'obligeait tout de même à sortir le rotofil pour les finitions. Pour davantage d'informations sur le robot, vous pouvez consulter notre test complet.
Les nouveaux modèles que nous vous avons présentés récemment sont également en promo :
• L'i205AWD à 799€ au lieu de 1099€
• L'i208 LiDAR à 1099€ au lieu de 1699€
• L'i220 LiDAR à 1499€ au lieu de 2599€
Le robot tondeuse Segway Navimow à 649€ avec le garage offert !
Une App complète et une tondeuse efficace
