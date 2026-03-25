Ring passe ses sonnettes sans fil en 4K, une première pour la marque
Par Vincent Lautier - Publié le
Ring dévoile ses toutes premières sonnettes vidéo sans fil capables de filmer en 4K et en 2K. La filiale d'Amazon étoffe sa gamme avec six nouvelles sonnettes, une caméra Spotlight Pro et des accessoires solaires pour prolonger l'autonomie des batteries. Le tout est disponible en précommande dès aujourd'hui, à partir de 79,99 euros.
C'est la grosse nouveauté de cette annonce. La sonnette vidéo Pro sans fil (2e génération) devient le premier modèle sans fil de la gamme Ring à proposer de la vidéo Retinal 4K, avec un zoom amélioré jusqu'à 10x. Elle capture ce qui se passe devant la porte d'entrée de jour comme de nuit, et Ring a repensé son architecture interne pour proposer la batterie qui se recharge le plus vite de toute la gamme. L'idée, c'est de garder l'appareil opérationnel malgré la vidéo haute résolution, sans avoir besoin de le brancher.
Ring complète ce haut de gamme avec la sonnette vidéo filaire Elite, qui embarque elle aussi la résolution Retinal 4K et le zoom 10x. Elle ajoute une vidéo couleur réaliste en basse luminosité, des notifications de mouvement plus précises et un contrôle d'accès à distance. Sa connexion Power over Ethernet (PoE) lui assure une alimentation et une connectivité permanentes.
Côté modèles plus accessibles, Ring présente trois sonnettes équipées de la technologie Retinal 2K. La sonnette vidéo Plus sans fil (2e génération) mise sur une batterie qui se recharge plus vite, tout en offrant une image 2K nette. La sonnette vidéo sans fil (2e génération) propose un design plus épuré, une batterie rechargeable et un zoom jusqu'à 6x. Et pour ceux qui ont déjà un câblage de sonnette chez eux, la version filaire (2e génération) est aussi disponible en 2K.
Ring lance aussi de nouveaux accessoires solaires pour ses sonnettes sans fil. Le chargeur solaire s'intègre directement au système de montage et permet de fixer la sonnette dessus, ce qui réduit l'entretien au minimum. Ces accessoires sont compatibles avec les trois sonnettes sans fil de 2e génération. La marque ajoute aussi à son offre la caméra Spotlight Pro, qui étend la vidéo 4K au-delà des sonnettes.
Ring rattrape enfin son retard sur la résolution. Jusqu'à présent, les sonnettes sur batterie devaient se contenter de résolutions modestes, alors qu'Arlo proposait déjà du 4K sans fil depuis un moment. L'autonomie va être le vrai sujet, parce que filmer en 4K sur batterie, ça consomme, et le chargeur solaire risque de devenir quasi indispensable. Mais bon, à 79,99 euros l'entrée de gamme, difficile de bouder.
La sonnette Pro sans fil passe en 4K
C'est la grosse nouveauté de cette annonce. La sonnette vidéo Pro sans fil (2e génération) devient le premier modèle sans fil de la gamme Ring à proposer de la vidéo Retinal 4K, avec un zoom amélioré jusqu'à 10x. Elle capture ce qui se passe devant la porte d'entrée de jour comme de nuit, et Ring a repensé son architecture interne pour proposer la batterie qui se recharge le plus vite de toute la gamme. L'idée, c'est de garder l'appareil opérationnel malgré la vidéo haute résolution, sans avoir besoin de le brancher.
Ring complète ce haut de gamme avec la sonnette vidéo filaire Elite, qui embarque elle aussi la résolution Retinal 4K et le zoom 10x. Elle ajoute une vidéo couleur réaliste en basse luminosité, des notifications de mouvement plus précises et un contrôle d'accès à distance. Sa connexion Power over Ethernet (PoE) lui assure une alimentation et une connectivité permanentes.
Du 2K pour tous les budgets
Côté modèles plus accessibles, Ring présente trois sonnettes équipées de la technologie Retinal 2K. La sonnette vidéo Plus sans fil (2e génération) mise sur une batterie qui se recharge plus vite, tout en offrant une image 2K nette. La sonnette vidéo sans fil (2e génération) propose un design plus épuré, une batterie rechargeable et un zoom jusqu'à 6x. Et pour ceux qui ont déjà un câblage de sonnette chez eux, la version filaire (2e génération) est aussi disponible en 2K.
Des accessoires solaires et une nouvelle caméra
Ring lance aussi de nouveaux accessoires solaires pour ses sonnettes sans fil. Le chargeur solaire s'intègre directement au système de montage et permet de fixer la sonnette dessus, ce qui réduit l'entretien au minimum. Ces accessoires sont compatibles avec les trois sonnettes sans fil de 2e génération. La marque ajoute aussi à son offre la caméra Spotlight Pro, qui étend la vidéo 4K au-delà des sonnettes.
On en dit quoi ?
Ring rattrape enfin son retard sur la résolution. Jusqu'à présent, les sonnettes sur batterie devaient se contenter de résolutions modestes, alors qu'Arlo proposait déjà du 4K sans fil depuis un moment. L'autonomie va être le vrai sujet, parce que filmer en 4K sur batterie, ça consomme, et le chargeur solaire risque de devenir quasi indispensable. Mais bon, à 79,99 euros l'entrée de gamme, difficile de bouder.