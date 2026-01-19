Arlo lance les Pro 6 et Ultra 3 : quelles sont les nouveautés ?

Arlo Pro 6 : une caméra 2K+ qui joue la carte de la couleur ultra précise

• Une IA disponible en continu – Le Système d’Alerte Avancé Arlo Secure reconnaît les personnes, véhicules, animaux, colis et départ de feu, avec un filtrage plus intelligent et moins de fausses alertes.

• Une vision nocturne couleur avancée – Un capteur de couleur 12 bits capture plus de 60 milliards de couleurs pour une précision réaliste, de jour comme de nuit.

• Une vidéo HDR 2K+ puissante – Visages plus nets, mouvements plus clairs et meilleure visibilité à distance.

• Un zoom 12x avec suivi automatique – Suivez les mouvements en temps réel et préservez les détails essentiels.

• Un projecteur et une sirène intégrés – Une dissuasion visible qui aide à prévenir les intrusions.

• Un champ de vision de 160° – Voyez davantage votre propriété avec moins d’angles morts que les caméras 2K concurrentes.

• Une alimentation flexible et fiable – Recharge rapide USB-C, autonomie améliorée et batterie amovible optionnelle pour une protection ininterrompue.

Arlo Ultra 3 : le haut de gamme 4K HDR avec SmartHub et champ de vision 180°

d’apprendre à la caméra ce qui compte vraiment

•Le Système d’Alerte Avancé Arlo Secure* propulsé par l’IA – Détecte les personnes, véhicules, animaux, colis, incendies et événements personnalisés.

• La vidéo 4K HDR – Quatre fois plus de détails que la HD, avec des couleurs et un contraste enrichis.

• Un champ de vision à 180° – Capturez davantage dans une seule image, avec moins de caméras.

• Un projecteur et une sirène intégrés – Dissuadez les intrusions avant même qu’un incident ne se produise.

• La connectivité SmartHub – Performance 4K fiable et options de stockage local.

•nUn cloud hébergé en Europe et des serveurs surveillés 24h/24 et 7j/7 – Confidentialité et protection au plus haut niveau.

Positionnée comme une caméra nouvelle génération plus accessible,, avec la promesse d’une restitution plus fidèle des détails et des éléments clés d’identification (visages, vêtements, véhicules…), y compris la nuit grâce à une vision nocturne en couleur.Surtout, e(avec Arlo Secure Plus) : détection des personnes, véhicules, animaux, colis, et même départ de feu, avec filtrage des alertes jugées inutiles. Dans l’app, Arlo met en avant(ou son voleur...) grâce à l’audio bidirectionnel.Côté pratique,, une autonomie annoncée en hausse, et la possibilité d’utiliser une batterie amovible optionnelle. La marque insiste aussi sur une intégration facile dans l’écosystème Arlo (installation, gestion via l’app, etc.).. Le modèle pousse logiquement, et une approche toujours plus proactive via le Système d’Alerte Avancé Arlo Secure (abonnement Secure Plus).(personnes, véhicules, animaux, colis, départs de feu), mais avec une nuance importante : Arlo évoque ici une, permettantpour l’utilisateur, une manière de mieux adapter les alertes au quotidien.: l’Ultra 3 passe par l’Arlo SmartHub pour assurer un streaming 4K plus stable, une portée améliorée et une possibilité de stockage local sécurisé. Arlo insiste aussi sur l’hébergement cloud en Europe, avec une surveillance 24/7 des serveurs, pour jouer la carte de la confidentialité.