Beatbot Sora 30 et Sora 10 : deux nouveaux robots de piscine sans fil pour un nettoyage complet
Par Vincent Lautier - Publié le
Beatbot vient de lever le voile sur deux nouveaux modèles dans sa gamme Sora : le Sora 30, lauréat du prix iF Design Award 2026, et le Sora 10, un modèle d'entrée de gamme. Ces deux robots de piscine sans fil promettent un nettoyage intégral des sols, parois, lignes d'eau et même des plateformes immergées. Disponibles dès maintenant sur le site officiel de Beatbot et sur Amazon, ils sont affichés respectivement à 899 et 699 euros.
Le principal argument de Beatbot sur cette série Sora, c'est la couverture complète de la piscine en un seul cycle. Sol, parois, ligne d'eau : jusque-là, rien de très original sur le papier.
Mais les Sora 30 et Sora 10 ajoutent une quatrième zone que la plupart des concurrents ignorent : les plateformes et zones peu profondes, à partir de 20 cm de profondeur seulement.
Le robot détecte automatiquement les marches, plages immergées et autres zones de faible profondeur grâce à un double capteur ultrasonique. Le capteur avant gère la détection d'obstacles et le nettoyage des bordures, tandis que celui du dessous évalue la hauteur des plateformes et l'angle des pentes pour adapter sa trajectoire. C'est sur ces surfaces peu profondes que les algues commencent généralement à proliférer, et c'est aussi là que la plupart des robots de piscine passent leur chemin.
Côté performances brutes, les deux modèles partagent une puissance d'aspiration de 25,74 m3/h. Beatbot a mis au point une architecture baptisée HydroBalance, avec une pompe montée au centre de l'appareil pour limiter les turbulences et les pertes de débit. Le résultat annoncé : une capacité à aspirer aussi bien le sable fin que les feuilles entières, les brindilles ou les algues incrustées.
Le panier de filtration affiche une capacité de 5 litres, soit deux fois plus que la moyenne du marché selon Beatbot, avec un filtre de 150 microns. La marque annonce pouvoir capturer plus de 650 feuilles en une seule session. Un filtre ultra-fin optionnel de 3 microns sera proposé séparément pour ceux qui veulent aller plus loin dans la clarté de l'eau, mais il n'est pas encore disponible à la vente.
Le Sora 30 se distingue de son petit frère par une batterie de 10 000 mAh, offrant jusqu'à 5 heures de nettoyage des sols ou 4,5 heures en mode complet (sols, parois et ligne d'eau). Beatbot revendique une autonomie 40 à 100 % supérieure à la moyenne du secteur (généralement située entre 5 000 et 7 000 mAh). La surface de nettoyage maximale atteint 300 m2 sur une seule charge.
Le design du Sora 30 lui a valu le prix iF Design Award 2026. La certification IP68 assure une résistance à l'eau, à la corrosion, au gel et aux UV. La recharge se fait en environ 4h30 via un chargeur rapide 65 W avec contacts en titane, un choix qui vise à éviter la corrosion due au chlore.
Le Beatbot Sora 10 reprend les mêmes caractéristiques de nettoyage (4 zones, même puissance d'aspiration, même panier de 5 litres) mais embarque une batterie plus modeste de 7 800 mAh. Beatbot est en fait une porte d'entrée vers le nettoyage intelligent pour les propriétaires de piscine qui souhaitent abandonner l'entretien manuel sans exploser leur budget.
Les deux robots se pilotent via l'application Beatbot, compatible Wi-Fi et Bluetooth. Trois modes de nettoyage sont disponibles : Sol, Standard et ECO. L'appli permet de suivre la progression du nettoyage en temps réel, de consulter l'historique, de surveiller la température de l'eau et de recevoir des alertes de maintenance.
Une fonction de stationnement intelligent mérite aussi d'être signalée : en fin de cycle (ou quand la batterie passe sous 12 %), le robot remonte automatiquement à la surface grâce à un système de flottaison inspiré des sous-marins, avec des chambres de flottabilité et un système de vidange automatique baptisé SmartDrain. L'idée, c'est d'éviter d'avoir à plonger le bras pour récupérer un robot de près de 9 kg au fond du bassin. L'application propose aussi un rappel en un clic quand le robot est en surface. Les mises à jour du firmware se font à distance.
Sur le papier, Beatbot coche pas mal de cases avec cette série Sora. Le nettoyage des zones peu profondes est un vrai plus que beaucoup de concurrents négligent. Le système de remontée automatique en surface est aussi un confort appréciable au quotidien.
Il faudra quand même vérifier en conditions réelles si la promesse d'une escalade des parois à 100 % se confirme sur tous les types de revêtements, mais la marque est sérieuse et ses produits sont toujours conformes aux annonces. À noter enfin que Beatbot propose actuellement une promotion de lancement avec des réductions allant jusqu'à 35 % sur une sélection de produits, sur son site officiel et sur Amazon.
Un nettoyage 4 zones, plateformes comprises
Le principal argument de Beatbot sur cette série Sora, c'est la couverture complète de la piscine en un seul cycle. Sol, parois, ligne d'eau : jusque-là, rien de très original sur le papier.
Mais les Sora 30 et Sora 10 ajoutent une quatrième zone que la plupart des concurrents ignorent : les plateformes et zones peu profondes, à partir de 20 cm de profondeur seulement.
Le robot détecte automatiquement les marches, plages immergées et autres zones de faible profondeur grâce à un double capteur ultrasonique. Le capteur avant gère la détection d'obstacles et le nettoyage des bordures, tandis que celui du dessous évalue la hauteur des plateformes et l'angle des pentes pour adapter sa trajectoire. C'est sur ces surfaces peu profondes que les algues commencent généralement à proliférer, et c'est aussi là que la plupart des robots de piscine passent leur chemin.
Puissance d'aspiration et filtration généreuse
Côté performances brutes, les deux modèles partagent une puissance d'aspiration de 25,74 m3/h. Beatbot a mis au point une architecture baptisée HydroBalance, avec une pompe montée au centre de l'appareil pour limiter les turbulences et les pertes de débit. Le résultat annoncé : une capacité à aspirer aussi bien le sable fin que les feuilles entières, les brindilles ou les algues incrustées.
Le panier de filtration affiche une capacité de 5 litres, soit deux fois plus que la moyenne du marché selon Beatbot, avec un filtre de 150 microns. La marque annonce pouvoir capturer plus de 650 feuilles en une seule session. Un filtre ultra-fin optionnel de 3 microns sera proposé séparément pour ceux qui veulent aller plus loin dans la clarté de l'eau, mais il n'est pas encore disponible à la vente.
Sora 30 : la grosse batterie et le design primé
Le Sora 30 se distingue de son petit frère par une batterie de 10 000 mAh, offrant jusqu'à 5 heures de nettoyage des sols ou 4,5 heures en mode complet (sols, parois et ligne d'eau). Beatbot revendique une autonomie 40 à 100 % supérieure à la moyenne du secteur (généralement située entre 5 000 et 7 000 mAh). La surface de nettoyage maximale atteint 300 m2 sur une seule charge.
Le design du Sora 30 lui a valu le prix iF Design Award 2026. La certification IP68 assure une résistance à l'eau, à la corrosion, au gel et aux UV. La recharge se fait en environ 4h30 via un chargeur rapide 65 W avec contacts en titane, un choix qui vise à éviter la corrosion due au chlore.
Sora 10 : l'alternative à 699 euros
Le Beatbot Sora 10 reprend les mêmes caractéristiques de nettoyage (4 zones, même puissance d'aspiration, même panier de 5 litres) mais embarque une batterie plus modeste de 7 800 mAh. Beatbot est en fait une porte d'entrée vers le nettoyage intelligent pour les propriétaires de piscine qui souhaitent abandonner l'entretien manuel sans exploser leur budget.
Application et fonctions connectées
Les deux robots se pilotent via l'application Beatbot, compatible Wi-Fi et Bluetooth. Trois modes de nettoyage sont disponibles : Sol, Standard et ECO. L'appli permet de suivre la progression du nettoyage en temps réel, de consulter l'historique, de surveiller la température de l'eau et de recevoir des alertes de maintenance.
Une fonction de stationnement intelligent mérite aussi d'être signalée : en fin de cycle (ou quand la batterie passe sous 12 %), le robot remonte automatiquement à la surface grâce à un système de flottaison inspiré des sous-marins, avec des chambres de flottabilité et un système de vidange automatique baptisé SmartDrain. L'idée, c'est d'éviter d'avoir à plonger le bras pour récupérer un robot de près de 9 kg au fond du bassin. L'application propose aussi un rappel en un clic quand le robot est en surface. Les mises à jour du firmware se font à distance.
On en dit quoi ?
Sur le papier, Beatbot coche pas mal de cases avec cette série Sora. Le nettoyage des zones peu profondes est un vrai plus que beaucoup de concurrents négligent. Le système de remontée automatique en surface est aussi un confort appréciable au quotidien.
Il faudra quand même vérifier en conditions réelles si la promesse d'une escalade des parois à 100 % se confirme sur tous les types de revêtements, mais la marque est sérieuse et ses produits sont toujours conformes aux annonces. À noter enfin que Beatbot propose actuellement une promotion de lancement avec des réductions allant jusqu'à 35 % sur une sélection de produits, sur son site officiel et sur Amazon.