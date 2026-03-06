Beatbot Sora 70 : le robot qui nettoie (enfin) la surface est disponible

On en dit quoi ?



Le positionnement de Beatbot est clair : le premium utile. 1 500 € pour un robot de piscine, c'est un investissement, mais la promesse d'un nettoyage de surface réellement efficace est clairement un argument de poids. Jusqu'à présent, il fallait souvent choisir entre un robot de fond et un skimmer motorisé séparé. En intégrant tout dans un seul châssis capable de grimper aux parois et de gérer les zones de faible profondeur, Beatbot simplifie pas mal l'entretien du jardin.