Beatbot Sora 70 : le robot qui nettoie (enfin) la surface est disponible
Un nettoyage complet de la surface au fond
La gestion des débris flottants, c'est souvent le point faible des robots de piscine classiques, et ça oblige à sortir l'épuisette. Le Beatbot Sora 70 tente de régler le problème avec sa technologie JetPulse. Le principe : un système à double jet qui guide les impuretés vers la bouche d'aspiration, au lieu de les repousser lors des passages en surface.
Et l'appareil ne se contente pas de flotter. Il traite quatre zones : le fond, les parois, la ligne d'eau et la surface. Il peut aussi s'aventurer sur les plages immergées et les plateformes peu profondes dès 20 cm d'eau, des zones que la concurrence laisse souvent de côté.
Navigation ultrasonique et puissance brute
Pour se repérer, le Sora 70 utilise le système SonicSense. Contrairement aux modèles basiques qui changent de direction après un choc, celui-ci utilise des capteurs ultrasoniques pour cartographier les obstacles, détecter les pentes et optimiser son trajet. Il peut couvrir des bassins allant jusqu'à 300 m².
Côté fiche technique, le robot affiche une puissance d'aspiration de 25,7 m3 par heure. Il embarque un bac à débris de 6 litres, ce qui limite les interruptions pour le vidage. La batterie de 10 000 mAh assure jusqu'à 5 heures de nettoyage en mode fond (éco) et monte à 7 heures pour le seul traitement de la surface.
Autonomie réelle et mise en vente
L'ergonomie a été pensée pour réduire l'effort au minimum. Une fois sa tâche terminée ou si sa batterie est faible, le robot revient se garer automatiquement contre la paroi, en surface, pour être récupéré sans avoir à plonger le bras. Avec ses 10,4 kg, l'appareil reste manipulable par sa poignée intégrée.
Le Beatbot Sora 70 est commercialisé dès aujourd'hui au prix de 1 499 €. Deux finitions sont proposées : Bleu Lavande et Bleu Profond.
On en dit quoi ?
Le positionnement de Beatbot est clair : le premium utile. 1 500 € pour un robot de piscine, c'est un investissement, mais la promesse d'un nettoyage de surface réellement efficace est clairement un argument de poids. Jusqu'à présent, il fallait souvent choisir entre un robot de fond et un skimmer motorisé séparé. En intégrant tout dans un seul châssis capable de grimper aux parois et de gérer les zones de faible profondeur, Beatbot simplifie pas mal l'entretien du jardin.