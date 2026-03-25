OpenAI abandonne Sora, 6 mois seulement après son lancement
Par Laurence - Publié le
C’est une décision aussi rapide que surprenante. OpenAI a annoncé l’arrêt de son application vidéo IA Sora, à peine six mois après son lancement pourtant très médiatisé.
Lancée fin septembre 2025, Sora avait rapidement trouvé son public. L’application permettait de générer des vidéos à partir d’un simple selfie vidéo, que l’IA utilisait ensuite pour créer des séquences personnalisées. Souvenez-vous : le succès a été immédiat ! Plus d’un million de téléchargements en moins de deux semaines, un classement en tête de l’App Store et un engouement viral sur les réseaux.
Mais ce succès n’aura pas duré. Très rapidement, des dérives autour des deepfakes se sont multipliées et Sora s’est retrouvée au cœur de polémiques. L’application permettait de créer des vidéos réalistes avec le visage d’autres personnes, ouvrant la porte à de nombreux abus.
Très vite après son lancement, Sora s’est retrouvé au cœur d’une polémique liée aux deepfakes. La possibilité de générer des vidéos réalistes à partir du visage d’une personne a entraîné des dérives, notamment avec la création de contenus mettant en scène des célébrités — parfois sans leur consentement, voire des personnalités décédées. Face à ces abus, OpenAI a dû réagir en urgence en renforçant ses garde-fous et en interdisant certains usages. Mais ces restrictions ont aussi refroidi une partie des utilisateurs, mettant en lumière le dilemme classique de l’IA générative : offrir des outils puissants tout en limitant les risques d’usages malveillants.
Bref, Sora c'est donc
bientôt fini ! L’entreprise promet de communiquer prochainement sur une date de fermeture définitive et les détails concernant l’arrêt de l’API.
Officiellement, OpenAI reste discret sur les raisons précises de cet arrêt. Mais selon plusieurs sources, dont des déclarations internes attribuées à Sam Altman, la fermeture de Sora vise surtout à libérer des ressources, ce qui va permettre d'accélérer le développement de modèles IA de nouvelle génération.
La stratégie semble désormais recentrée sur les modèles plutôt que les apps. En tout état de cause, cet abandon illustre une évolution stratégique chez OpenAI. Plutôt que de multiplier les applications grand public, l’entreprise semble vouloir se concentrer sur ses modèles fondamentaux et — sans doute — laisser d’autres acteurs construire les usages.
Le cas Sora rappelle à quel point l’IA grand public évolue vite… parfois trop vite. Malgré un lancement viral, l’application n’a pas résisté aux défis techniques, éthiques et réglementaires liés aux deepfakes. Pour OpenAI, l’enjeu est désormais ailleurs : construire des modèles plus puissants, quitte à abandonner certains produits en route.
Un succès fulgurant… puis un arrêt brutal
Lancée fin septembre 2025, Sora avait rapidement trouvé son public. L’application permettait de générer des vidéos à partir d’un simple selfie vidéo, que l’IA utilisait ensuite pour créer des séquences personnalisées. Souvenez-vous : le succès a été immédiat ! Plus d’un million de téléchargements en moins de deux semaines, un classement en tête de l’App Store et un engouement viral sur les réseaux.
Mais ce succès n’aura pas duré. Très rapidement, des dérives autour des deepfakes se sont multipliées et Sora s’est retrouvée au cœur de polémiques. L’application permettait de créer des vidéos réalistes avec le visage d’autres personnes, ouvrant la porte à de nombreux abus.
Très vite après son lancement, Sora s’est retrouvé au cœur d’une polémique liée aux deepfakes. La possibilité de générer des vidéos réalistes à partir du visage d’une personne a entraîné des dérives, notamment avec la création de contenus mettant en scène des célébrités — parfois sans leur consentement, voire des personnalités décédées. Face à ces abus, OpenAI a dû réagir en urgence en renforçant ses garde-fous et en interdisant certains usages. Mais ces restrictions ont aussi refroidi une partie des utilisateurs, mettant en lumière le dilemme classique de l’IA générative : offrir des outils puissants tout en limitant les risques d’usages malveillants.
OpenAI réalloue ses ressources
Bref, Sora c'est donc
Officiellement, OpenAI reste discret sur les raisons précises de cet arrêt. Mais selon plusieurs sources, dont des déclarations internes attribuées à Sam Altman, la fermeture de Sora vise surtout à libérer des ressources, ce qui va permettre d'accélérer le développement de modèles IA de nouvelle génération.
La stratégie semble désormais recentrée sur les modèles plutôt que les apps. En tout état de cause, cet abandon illustre une évolution stratégique chez OpenAI. Plutôt que de multiplier les applications grand public, l’entreprise semble vouloir se concentrer sur ses modèles fondamentaux et — sans doute — laisser d’autres acteurs construire les usages.
Qu'en penser ?
Le cas Sora rappelle à quel point l’IA grand public évolue vite… parfois trop vite. Malgré un lancement viral, l’application n’a pas résisté aux défis techniques, éthiques et réglementaires liés aux deepfakes. Pour OpenAI, l’enjeu est désormais ailleurs : construire des modèles plus puissants, quitte à abandonner certains produits en route.