OpenAI abandonne Sora, 6 mois seulement après son lancement

Un succès fulgurant… puis un arrêt brutal

Evidemment, la création d'animaux mignons a très vite été délaissée...

OpenAI réalloue ses ressources

bientôt

Qu'en penser ?



Le cas Sora rappelle à quel point l’IA grand public évolue vite… parfois trop vite. Malgré un lancement viral, l’application n’a pas résisté aux défis techniques, éthiques et réglementaires liés aux deepfakes. Pour OpenAI, l’enjeu est désormais ailleurs : construire des modèles plus puissants, quitte à abandonner certains produits en route.

. L’application permettait de générer des vidéos à partir d’un simple selfie vidéo, que l’IA utilisait ensuite pour créer des séquences personnalisées. Souvenez-vous :! Plus d’un million de téléchargements en moins de deux semaines, un classement en tête de l’App Store et un engouement viral sur les réseaux.Mais ce succès n’aura pas duré. Très rapidement,se sont multipliées et Sora s’est retrouvée au cœur de polémiques. L’application permettait de créer des vidéos réalistes avec le visage d’autres personnes, ouvrant la porte à de nombreux abus.Très vite après son lancement,La possibilité de générer des vidéos réalistes à partir du visage d’une personne a entraîné des dérives, notamment avec la création de contenus mettant en scène des célébrités — parfois sans leur consentement, voire des personnalités décédées.. Mais ces restrictions ont aussi refroidi une partie des utilisateurs, mettant en lumière le dilemme classique de l’IA générative : offrir des outils puissants tout en limitant les risques d’usages malveillants.Bref, Sora c'est doncfini ! L’entreprise promet de communiquer prochainement sur une date de fermeture définitive et les détails concernant l’arrêt de l’API.Officiellement,. Mais selon plusieurs sources, dont des déclarations internes attribuées à Sam Altman, la fermeture de Sora vise surtout à libérer des ressources, ce qui va permettre d'accélérer le développement de modèles IA de nouvelle génération.. En tout état de cause, cet abandon illustre unechez OpenAI. Plutôt que de multiplier les applications grand public, l’entreprise semble vouloir se concentrer sur ses modèles fondamentaux et — sans doute — laisser d’autres acteurs construire les usages.