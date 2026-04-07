Le capteur Aqara P100, un détecteur intelligent capable d’analyser mouvements, chocs et vibrations
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Présenté lors du CES 2026, le nouveau capteur Multi-State Sensor P100 d’Aqara arrive enfin sur le marché. Un accessoire compact qui mise sur l’IA et des capteurs avancés pour surveiller bien plus que de simples ouvertures de portes.
Avec son nouveau Multi-State Sensor P100, Aqara veut aller bien au-delà du simple détecteur d’ouverture. Ce capteur embarque un système de détection à 9 axes couplé à des algorithmes d’intelligence artificielle, capable d’identifier différents types d’événements avec précision.
Concrètement, le P100 peut détecter les mouvements, les vibrations, les chocs, les inclinaisons ou encore les chutes. Une granularité qui permet de différencier une simple ouverture de porte d’un impact suspect, comme un bris de vitre ou une tentative d’effraction.
Grâce à cette richesse d’analyse, le capteur ouvre la porte à des scénarios domotiques beaucoup plus avancés. Il peut par exemple servir à surveiller une porte ou une fenêtre, mais aussi à détecter un objet déplacé, une vibration anormale ou un choc.
Cela permet d’imaginer des usages variés : alerte en cas de tentative d’intrusion, surveillance d’objets de valeur, détection de chute ou encore automatisations contextuelles dans la maison. Le capteur devient ainsi un véritable élément de sécurité et de contrôle, bien plus évolué que les solutions traditionnelles.
Côté connectivité, Aqara mise sur l’avenir. Le P100 est compatible avec les protocoles Thread et Zigbee, tout en intégrant le standard Matter. Ce choix garantit une interopérabilité avec les principales plateformes de la maison connectée, qu’il s’agisse d’Apple, Google ou Amazon. Un point clé à l’heure où les utilisateurs cherchent des produits capables de fonctionner sans écosystème fermé.
Le Multi-State Sensor P100 est dès à présent disponible sur le site officiel d’Aqara, avec une arrivée prévue sur Amazon à partir du 12 mai. Son prix est fixé à 29,99 €, ce qui le place dans une gamme accessible au regard de ses fonctionnalités.
Avec le P100, Aqara confirme une tendance de fond : les capteurs deviennent plus intelligents et capables de comprendre le contexte, et plus seulement de détecter un événement binaire.
À ce tarif, le produit pourrait séduire un large public, notamment ceux qui souhaitent renforcer la sécurité de leur domicile sans investir dans des systèmes complexes. Reste à voir si la précision des détections et la fiabilité des algorithmes seront à la hauteur des promesses, mais sur le papier, Aqara coche déjà beaucoup de cases.
Un capteur polyvalent dopé à l’IA
Avec son nouveau Multi-State Sensor P100, Aqara veut aller bien au-delà du simple détecteur d’ouverture. Ce capteur embarque un système de détection à 9 axes couplé à des algorithmes d’intelligence artificielle, capable d’identifier différents types d’événements avec précision.
Concrètement, le P100 peut détecter les mouvements, les vibrations, les chocs, les inclinaisons ou encore les chutes. Une granularité qui permet de différencier une simple ouverture de porte d’un impact suspect, comme un bris de vitre ou une tentative d’effraction.
De nouvelles possibilités pour la maison connectée
Grâce à cette richesse d’analyse, le capteur ouvre la porte à des scénarios domotiques beaucoup plus avancés. Il peut par exemple servir à surveiller une porte ou une fenêtre, mais aussi à détecter un objet déplacé, une vibration anormale ou un choc.
Cela permet d’imaginer des usages variés : alerte en cas de tentative d’intrusion, surveillance d’objets de valeur, détection de chute ou encore automatisations contextuelles dans la maison. Le capteur devient ainsi un véritable élément de sécurité et de contrôle, bien plus évolué que les solutions traditionnelles.
Côté connectivité, Aqara mise sur l’avenir. Le P100 est compatible avec les protocoles Thread et Zigbee, tout en intégrant le standard Matter. Ce choix garantit une interopérabilité avec les principales plateformes de la maison connectée, qu’il s’agisse d’Apple, Google ou Amazon. Un point clé à l’heure où les utilisateurs cherchent des produits capables de fonctionner sans écosystème fermé.
Prix et disponibilité
Le Multi-State Sensor P100 est dès à présent disponible sur le site officiel d’Aqara, avec une arrivée prévue sur Amazon à partir du 12 mai. Son prix est fixé à 29,99 €, ce qui le place dans une gamme accessible au regard de ses fonctionnalités.
Qu’en penser ?
Avec le P100, Aqara confirme une tendance de fond : les capteurs deviennent plus intelligents et capables de comprendre le contexte, et plus seulement de détecter un événement binaire.
À ce tarif, le produit pourrait séduire un large public, notamment ceux qui souhaitent renforcer la sécurité de leur domicile sans investir dans des systèmes complexes. Reste à voir si la précision des détections et la fiabilité des algorithmes seront à la hauteur des promesses, mais sur le papier, Aqara coche déjà beaucoup de cases.