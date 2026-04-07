Le capteur Aqara P100, un détecteur intelligent capable d’analyser mouvements, chocs et vibrations

Qu’en penser ?



Avec le P100, Aqara confirme une tendance de fond : les capteurs deviennent plus intelligents et capables de comprendre le contexte, et plus seulement de détecter un événement binaire.



À ce tarif, le produit pourrait séduire un large public, notamment ceux qui souhaitent renforcer la sécurité de leur domicile sans investir dans des systèmes complexes. Reste à voir si la précision des détections et la fiabilité des algorithmes seront à la hauteur des promesses, mais sur le papier, Aqara coche déjà beaucoup de cases.