Aqara G350 et G400 : IA, Matter et sécurité nouvelle génération pour la maison

Une première mondiale avec la Camera Hub G350

Trip mimi ^^

Doorbell Camera G400 : une sonnette connectée pensée pour la fiabilité

Compatibilité et disponibilité

Qu'en penser ?



Avec ces lancements, Aqara confirme sa volonté de proposer des produits : compatibles avec plusieurs écosystèmes, centrés sur l’IA locale et respectueux de la vie privée. Le tout sans enfermer l’utilisateur dans un système fermé, contrairement à certaines solutions concurrentes. Avec la G350 et la G400, Aqara franchit un cap en combinant Matter, intelligence embarquée et compatibilité étendue. Dans un marché de la maison connectée encore fragmenté, cette approche ouverte pourrait séduire les utilisateurs en quête de flexibilité, tout en répondant aux enjeux croissants de sécurité et de confidentialité.

La Camera Hub G350 marque une étape importante : il s’agit de la. Il s'agit d'un point clé pour la compatibilité avec les différents écosystèmes de maison connectée. Au-delà de la simple surveillance, la G350 joue un double rôle, étant une caméra intérieure avancée plus. Elle permet ainsi de relier les appareils Aqara et des produits tiers dans un environnement unifié.Côté technique, la caméra embarque un(4K grand-angle + 2,5K téléobjectif), unet unegrâce à un mécanisme motorisé. L’IA embarquée permet le suivi automatique des personnes et animaux, tout en filtrant les alertes pour ne signaler que les événements pertinents.La G350 propose un stockage local et cloud chiffré, une détection locale sans dépendance au cloud et un cache physique qui masque automatiquement la caméra lorsqu’elle est désactivée. Un point de plus en plus important dans un marché où la confidentialité devient un critère clé.Aqara complète son offre avec la, une sonnette vidéo filaire conçue pour une surveillance continue. Cette dernière propose une résolution 2K, un champ de vision ultra large de 165°, et un format vertical tête-à-pieds (3:4) pour voir visiteurs et colis.La G400 se distingue aussi par sonavec, au choix, Power-over-Ethernet (PoE) pour une connexion stable, ou alimentation classique (8–24V) avec Wi-Fi 6 double bande.La G400 combine intelligence embarquée et cloud pour analyser les événements avec(personnes, mouvements) même hors ligne et la reconnaissance avancée via le cloud (visages, colis, animaux, véhicules). Le tout avec des alertes plus précises et contextualisées.Les deux produits s’intègrent avec les principales plateformes :(avec HomeKit Secure Video),et. Grâce au support RTSP, ils peuvent aussi fonctionner avec des solutions comme Home Assistant ou des systèmes d’enregistrement réseau.La Camera Hub G350 et la Doorbell Camera G400 sontvia le site officiel d’Aqara, les revendeurs agréés et les principales plateformes comme Amazon, dans plusieurs pays dont la France.