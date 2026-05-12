iRobot dévoile 9 nouveaux Roomba, premier lancement depuis le rachat
Par Vincent Lautier - Publié le
iRobot dévoile sa nouvelle gamme Roomba 2026 avec 9 modèles répartis en 3 familles : 115, Plus et Max. Le constructeur, racheté par le chinois Picea Robotics en début d'année après sa faillite, mise sur des formats compacts (9 cm de hauteur), des aspirations jusqu'à 30 000 Pa et un lavage à l'eau chaude jusqu'à 60 °C. Les prix vont de 249 à 899 euros.
La nouvelle gamme se découpe en trois familles. La série 115 (249 et 349 euros) cible les petits logements et les appartements, avec une aspiration de 15 000 Pa et un format jusqu'à 25 pourcent plus compact que les générations précédentes (9 cm de hauteur pour passer sous les meubles). La gamme Plus regroupe les modèles 415, 515, 575, 615 et 675 Combo Robot, qui combinent aspiration et lavage en un seul passage avec une puissance de 20 000 à 30 000 Pa, à des prix allant de 499 à 799 euros. Plus chère, la gamme Max comprend le Roomba Max 715 (599 euros, aspiration seule) et le Max 775 Combo Robot (899 euros), pensés pour les grandes surfaces et les besoins intensifs.
La grosse nouveauté technique se trouve sur les Roomba Plus 615 et 675. iRobot intègre un rouleau de lavage avec pré-application d'un spray chaud sous pression jusqu'à 60 °C, censé décoller les saletés incrustées avant le passage du robot. Côté navigation, la gamme Plus passe au LiDAR : ClearView LiDAR sur les modèles 415 et 515, et ClearView Pro LiDAR couplé à une reconnaissance visuelle par IA sur les 575, 615 et 675 pour détecter les câbles, chaussures et objets traînants. Les stations AutoWash, disponibles sur les modèles haut de gamme, vidangent les débris, lavent les composants et sèchent à l'air chaud les patins et rouleaux.
Les prix officiels en euros sont déjà fixés (249 euros pour le 115 d'entrée de gamme, 899 euros pour le Roomba Max 775 Combo Robot tout en haut), mais iRobot précise que ces tarifs et le calendrier peuvent encore varier d'un marché à l'autre. Il faudra attendre our connaître la date exacte de mise en vente en France.
Le timing est intéressant. iRobot a déposé le bilan en décembre 2025 et s'est fait racheter en janvier par le chinois Picea Robotics, son ancien sous-traitant. Cette nouvelle gamme est donc la première qui sort sous pavillon chinois, et ça se sent : LiDAR, aspiration à 30 000 Pa, lavage à 60 °C, stations AutoWash, reconnaissance visuelle par IA. Bref, à peu près tout ce que Roborock, Dreame et Ecovacs poussent depuis trois ans. iRobot rattrape clairement son retard technique en s'inspirant largement des concurrents chinois qui l'avaient laminé sur le marché.
Reste que la marque conserve une vraie notoriété en France et un service après-vente bien implanté, ce qui n'est pas le cas de tous les nouveaux entrants chinois.
Trois gammes, neuf modèles
La nouvelle gamme se découpe en trois familles. La série 115 (249 et 349 euros) cible les petits logements et les appartements, avec une aspiration de 15 000 Pa et un format jusqu'à 25 pourcent plus compact que les générations précédentes (9 cm de hauteur pour passer sous les meubles). La gamme Plus regroupe les modèles 415, 515, 575, 615 et 675 Combo Robot, qui combinent aspiration et lavage en un seul passage avec une puissance de 20 000 à 30 000 Pa, à des prix allant de 499 à 799 euros. Plus chère, la gamme Max comprend le Roomba Max 715 (599 euros, aspiration seule) et le Max 775 Combo Robot (899 euros), pensés pour les grandes surfaces et les besoins intensifs.
Du lavage chaud et du LiDAR partout
La grosse nouveauté technique se trouve sur les Roomba Plus 615 et 675. iRobot intègre un rouleau de lavage avec pré-application d'un spray chaud sous pression jusqu'à 60 °C, censé décoller les saletés incrustées avant le passage du robot. Côté navigation, la gamme Plus passe au LiDAR : ClearView LiDAR sur les modèles 415 et 515, et ClearView Pro LiDAR couplé à une reconnaissance visuelle par IA sur les 575, 615 et 675 pour détecter les câbles, chaussures et objets traînants. Les stations AutoWash, disponibles sur les modèles haut de gamme, vidangent les débris, lavent les composants et sèchent à l'air chaud les patins et rouleaux.
Disponibilité en France à confirmer
Les prix officiels en euros sont déjà fixés (249 euros pour le 115 d'entrée de gamme, 899 euros pour le Roomba Max 775 Combo Robot tout en haut), mais iRobot précise que ces tarifs et le calendrier peuvent encore varier d'un marché à l'autre. Il faudra attendre our connaître la date exacte de mise en vente en France.
On en dit quoi ?
Le timing est intéressant. iRobot a déposé le bilan en décembre 2025 et s'est fait racheter en janvier par le chinois Picea Robotics, son ancien sous-traitant. Cette nouvelle gamme est donc la première qui sort sous pavillon chinois, et ça se sent : LiDAR, aspiration à 30 000 Pa, lavage à 60 °C, stations AutoWash, reconnaissance visuelle par IA. Bref, à peu près tout ce que Roborock, Dreame et Ecovacs poussent depuis trois ans. iRobot rattrape clairement son retard technique en s'inspirant largement des concurrents chinois qui l'avaient laminé sur le marché.
Reste que la marque conserve une vraie notoriété en France et un service après-vente bien implanté, ce qui n'est pas le cas de tous les nouveaux entrants chinois.