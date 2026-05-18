MOVA dévoile le V70 Ultra Complete, son robot aspirateur sans sac avec serpillère extensible

On en dit quoi ?



Honnêtement, l'argument du sans-sac est bon. Quand chaque marque vous oblige à acheter ses propres sacq au prix fort, voir une marque miser sur un bac lavable, ça fait plaisir. La serpillère qui s'allonge, c'est aussi une vraie réponse au gros défaut des robots actuels qui laissent toujours une bande le long des plinthes. Comptez 1400 euros, avec une promo de lancement à 1250 euros, par exemple sur Amazon.