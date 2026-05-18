MOVA dévoile le V70 Ultra Complete, son robot aspirateur sans sac avec serpillère extensible
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA lance son nouveau robot aspirateur flagship, le V70 Ultra Complete. Sa serpillère extensible de 16 cm et sa brosse latérale qui sort jusqu'à 12 cm sont une première dans l'industrie. Le robot mise aussi sur un système de collecte de poussière sans sac et 40 000 Pa d'aspiration.
Le gros sujet ici, c'est ce système baptisé MaxiReachX, qui combine une serpillère capable de s'étendre de 16 cm et une brosse latérale adaptative qui peut sortir jusqu'à 12 cm. MOVA présente le tout comme une première dans l'industrie. Le robot va physiquement chercher les angles, longer les murs et passer sous les meubles bas, là où les robots classiques font souvent l'impasse. Le système s'adapte en temps réel à la configuration de la pièce pour garder le contact avec la surface, même dans les coins étroits. Sur le papier, ça réduit le besoin de repasser à la main là où le robot a laissé des écarts.
La station de base profite aussi d'un changement intéressant. Le système EcoCyclone se passe complètement des sacs à poussière jetables au profit d'un bac entièrement lavable. C'est plus écolo, ça réduit les consommables et les coûts récurrents. MOVA annonce jusqu'à 100 jours d'autonomie avant d'avoir à vider le bac, ce qui est une belle performance. La promesse est claire : moins de plastique jeté et moins de tracas au quotidien.
Côté puissance, MOVA annonce 40 000 Pa, ce qui place le V70 dans la cour des modèles haut de gamme actuels. La marque met aussi en avant son système StepMaster 2.0, capable de franchir des obstacles jusqu'à 9 cm, soit deux marches de 4,5 cm. Pour les intérieurs avec des seuils, des plinthes ou des changements de niveau entre pièces, c'est un vrai plus. La double brosse principale est annoncée comme anti-enchevêtrement, ce qui devrait limiter les sessions de désentortillage de cheveux. La station tout-en-un s'occupe de tout : collecte poussière, lavage des patins à 100 °C, séchage à l'air chaud à 70 °C et remplissage automatique de la solution.
Honnêtement, l'argument du sans-sac est bon. Quand chaque marque vous oblige à acheter ses propres sacq au prix fort, voir une marque miser sur un bac lavable, ça fait plaisir. La serpillère qui s'allonge, c'est aussi une vraie réponse au gros défaut des robots actuels qui laissent toujours une bande le long des plinthes. Comptez 1400 euros, avec une promo de lancement à 1250 euros, par exemple sur Amazon.
MaxiReachX, la serpillère qui s'allonge pour aller chercher les coins
Le gros sujet ici, c'est ce système baptisé MaxiReachX, qui combine une serpillère capable de s'étendre de 16 cm et une brosse latérale adaptative qui peut sortir jusqu'à 12 cm. MOVA présente le tout comme une première dans l'industrie. Le robot va physiquement chercher les angles, longer les murs et passer sous les meubles bas, là où les robots classiques font souvent l'impasse. Le système s'adapte en temps réel à la configuration de la pièce pour garder le contact avec la surface, même dans les coins étroits. Sur le papier, ça réduit le besoin de repasser à la main là où le robot a laissé des écarts.
EcoCyclone, le sans-sac qui veut tenir 100 jours
La station de base profite aussi d'un changement intéressant. Le système EcoCyclone se passe complètement des sacs à poussière jetables au profit d'un bac entièrement lavable. C'est plus écolo, ça réduit les consommables et les coûts récurrents. MOVA annonce jusqu'à 100 jours d'autonomie avant d'avoir à vider le bac, ce qui est une belle performance. La promesse est claire : moins de plastique jeté et moins de tracas au quotidien.
40 000 Pa d'aspiration et 9 cm de franchissement
Côté puissance, MOVA annonce 40 000 Pa, ce qui place le V70 dans la cour des modèles haut de gamme actuels. La marque met aussi en avant son système StepMaster 2.0, capable de franchir des obstacles jusqu'à 9 cm, soit deux marches de 4,5 cm. Pour les intérieurs avec des seuils, des plinthes ou des changements de niveau entre pièces, c'est un vrai plus. La double brosse principale est annoncée comme anti-enchevêtrement, ce qui devrait limiter les sessions de désentortillage de cheveux. La station tout-en-un s'occupe de tout : collecte poussière, lavage des patins à 100 °C, séchage à l'air chaud à 70 °C et remplissage automatique de la solution.
On en dit quoi ?
Honnêtement, l'argument du sans-sac est bon. Quand chaque marque vous oblige à acheter ses propres sacq au prix fort, voir une marque miser sur un bac lavable, ça fait plaisir. La serpillère qui s'allonge, c'est aussi une vraie réponse au gros défaut des robots actuels qui laissent toujours une bande le long des plinthes. Comptez 1400 euros, avec une promo de lancement à 1250 euros, par exemple sur Amazon.