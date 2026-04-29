MOVA annonce le P70 Pro Ultra, un robot aspirateur premium mais accessible
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA présente aujourd'hui le P70 Pro Ultra, son nouveau robot aspirateur laveur. Au menu : 30 000 Pa d'aspiration, double serpillière rotative à 260 tours par minute et station tout-en-un avec lavage à l'eau chaude. Son tarif de lancement à 599 euros (jusqu'au 12 mai) le positionne en concurrence directe avec les Roborock et Dreame de la même catégorie.
Côté aspiration, MOVA annonce 30 000 Pa, ce qui est plutôt dans la fourchette haute du marché actuel pour un robot aspirateur. La marque promet une bonne gestion de la poussière du quotidien, des poils d'animaux et des résidus de cuisine, y compris dans les interstices du sol, parfois compliqués à gérer. Le système de lavage repose sur une double serpillière rotative qui tourne à 260 tr/min avec une pression descendante de 12 N, ce qui permet en théorie de décoller les taches sèches et résidus collants. Comme souvent dans cette gamme, l'aspiration et le lavage sont intégrés dans un seul cycle, ce qui évite de devoir faire deux passages successifs.
C'est devenu un standard sur ce segment, mais MOVA l'embarque aussi : la station de base s'occupe du remplissage de la solution, de la vidange du bac, du lavage et du séchage des serpillières et bien sûr de la recharge. Une planche JetSpray à 20 buses répartit l'eau sur les serpillières, et un filtre central retient les saletés pour limiter les traces. Le séchage automatique tourne autour d'une heure, et MOVA annonce 99,99 % d'impuretés éliminées.
Côté navigation, le P70 Pro Ultra combine un LiDAR LDS classique avec un système de lumière structurée 3D monoculaire et une caméra RGB. La marque revendique la reconnaissance de plus de 280 types d'objets du quotidien : câbles, jouets, meubles, et autres pièges habituels qui font sortir les robots aspirateurs de leur zone. La disponibilité passe par le site MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount, au prix officiel de 699 euros une fois la promotion de lancement terminée.
C'est carrément interessant de voir MOVA continuer à pousser sur le segment des robots premium accessibles, parce que la marque, fondée en 2024, gagne du terrain face à des Roborock et Dreame déjà bien implantés. À 599 euros pour la fenêtre de lancement, le rapport spec-prix est plutôt bon. Un appareil à considérer donc.
Une fiche technique alignée sur le haut de gamme
Côté aspiration, MOVA annonce 30 000 Pa, ce qui est plutôt dans la fourchette haute du marché actuel pour un robot aspirateur. La marque promet une bonne gestion de la poussière du quotidien, des poils d'animaux et des résidus de cuisine, y compris dans les interstices du sol, parfois compliqués à gérer. Le système de lavage repose sur une double serpillière rotative qui tourne à 260 tr/min avec une pression descendante de 12 N, ce qui permet en théorie de décoller les taches sèches et résidus collants. Comme souvent dans cette gamme, l'aspiration et le lavage sont intégrés dans un seul cycle, ce qui évite de devoir faire deux passages successifs.
Une station avec lavage à l'eau chaude
C'est devenu un standard sur ce segment, mais MOVA l'embarque aussi : la station de base s'occupe du remplissage de la solution, de la vidange du bac, du lavage et du séchage des serpillières et bien sûr de la recharge. Une planche JetSpray à 20 buses répartit l'eau sur les serpillières, et un filtre central retient les saletés pour limiter les traces. Le séchage automatique tourne autour d'une heure, et MOVA annonce 99,99 % d'impuretés éliminées.
Reconnaissance d'objets et navigation
Côté navigation, le P70 Pro Ultra combine un LiDAR LDS classique avec un système de lumière structurée 3D monoculaire et une caméra RGB. La marque revendique la reconnaissance de plus de 280 types d'objets du quotidien : câbles, jouets, meubles, et autres pièges habituels qui font sortir les robots aspirateurs de leur zone. La disponibilité passe par le site MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount, au prix officiel de 699 euros une fois la promotion de lancement terminée.
On en dit quoi ?
C'est carrément interessant de voir MOVA continuer à pousser sur le segment des robots premium accessibles, parce que la marque, fondée en 2024, gagne du terrain face à des Roborock et Dreame déjà bien implantés. À 599 euros pour la fenêtre de lancement, le rapport spec-prix est plutôt bon. Un appareil à considérer donc.