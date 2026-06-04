Station météo SwitchBot : elle affiche presque tout chez vous
Par Vincent Lautier - Publié le
SwitchBot commercialise enfin sa station météo à encre électronique présentée au CES 2026, vendue 110 euros. Un écran de 7,5 pouces, une batterie qui tient un an, un calendrier familial et trois capteurs extérieurs possibles. Sur le papier, la station domestique la plus complète vue depuis longtemps. Sauf qu'avec Apple, ça coince.
On connaissait SwitchBot pour ses petits robots pousse-boutons et ses thermomètres connectés. La marque change d'échelle avec un grand panneau e-ink de 7,5 pouces, doté d'un rétroéclairage frontal pour qu'on lise l'écran même dans une pièce sombre sans se prendre une lumière bleue dans les yeux à minuit. Toute la maison résumée d'un coup d'oeil, c'est l'idée. L'engin se pose sur un meuble ou se visse au mur. La connexion se fait en WiFi 2,4 GHz. Et la batterie, une 5000 mAh, tiendrait environ un an si l'affichage ne se rafraîchit que toutes les trois heures. Recharge en USB-C. On peut aussi le laisser branché en permanence, ça marche pareil.
La station mesure déjà la température et l'humidité toute seule. Mais elle accepte en plus trois capteurs SwitchBot reliés en Bluetooth : l'Outdoor Meter pour le jardin, le Meter Plus, et le Meter Pro qui surveille en prime le CO2. À l'écran, ça donne beaucoup de monde. Températures et humidité dedans comme dehors. La météo du moment. La qualité de l'air. Les heures de lever et de coucher du soleil. Et des prévisions sur cinq jours. La vraie surprise vient de l'agenda, franchement bien pensé, capable de réunir jusqu'à cinq calendriers Google, iCloud ou Outlook et d'afficher trente événements par personne et par jour. Petit bémol, la synchronisation ne va que dans un sens. On consulte. On ne modifie rien depuis le panneau.
L'objet est malin. À 110 euros, il enterre pas mal de stations météo classiques qui en font moitié moins pour le même tarif, et le combo encre électronique plus autonomie d'un an plus tableau familial avec les agendas, c'est typiquement le genre de truc qu'on rêve de poser dans son entrée. Le hic, vous l'avez deviné, c'est qu'on tourne en rond dès qu'on vit dans l'écosystème Apple. SwitchBot vous vend un écran qui voit tout, mais qui n'enverra pas les informations à votre app Maison, ce qui limite un peu son utilité. Mais si vous voulez juste consulter rapidement les infos, c'est pas mal !
Un tableau de bord à encre électronique
On connaissait SwitchBot pour ses petits robots pousse-boutons et ses thermomètres connectés. La marque change d'échelle avec un grand panneau e-ink de 7,5 pouces, doté d'un rétroéclairage frontal pour qu'on lise l'écran même dans une pièce sombre sans se prendre une lumière bleue dans les yeux à minuit. Toute la maison résumée d'un coup d'oeil, c'est l'idée. L'engin se pose sur un meuble ou se visse au mur. La connexion se fait en WiFi 2,4 GHz. Et la batterie, une 5000 mAh, tiendrait environ un an si l'affichage ne se rafraîchit que toutes les trois heures. Recharge en USB-C. On peut aussi le laisser branché en permanence, ça marche pareil.
Jusqu'à trois capteurs et cinq agendas
La station mesure déjà la température et l'humidité toute seule. Mais elle accepte en plus trois capteurs SwitchBot reliés en Bluetooth : l'Outdoor Meter pour le jardin, le Meter Plus, et le Meter Pro qui surveille en prime le CO2. À l'écran, ça donne beaucoup de monde. Températures et humidité dedans comme dehors. La météo du moment. La qualité de l'air. Les heures de lever et de coucher du soleil. Et des prévisions sur cinq jours. La vraie surprise vient de l'agenda, franchement bien pensé, capable de réunir jusqu'à cinq calendriers Google, iCloud ou Outlook et d'afficher trente événements par personne et par jour. Petit bémol, la synchronisation ne va que dans un sens. On consulte. On ne modifie rien depuis le panneau.
On en dit quoi ?
L'objet est malin. À 110 euros, il enterre pas mal de stations météo classiques qui en font moitié moins pour le même tarif, et le combo encre électronique plus autonomie d'un an plus tableau familial avec les agendas, c'est typiquement le genre de truc qu'on rêve de poser dans son entrée. Le hic, vous l'avez deviné, c'est qu'on tourne en rond dès qu'on vit dans l'écosystème Apple. SwitchBot vous vend un écran qui voit tout, mais qui n'enverra pas les informations à votre app Maison, ce qui limite un peu son utilité. Mais si vous voulez juste consulter rapidement les infos, c'est pas mal !