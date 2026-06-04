Station météo SwitchBot : elle affiche presque tout chez vous

On en dit quoi ?



L'objet est malin. À 110 euros, il enterre pas mal de stations météo classiques qui en font moitié moins pour le même tarif, et le combo encre électronique plus autonomie d'un an plus tableau familial avec les agendas, c'est typiquement le genre de truc qu'on rêve de poser dans son entrée. Le hic, vous l'avez deviné, c'est qu'on tourne en rond dès qu'on vit dans l'écosystème Apple. SwitchBot vous vend un écran qui voit tout, mais qui n'enverra pas les informations à votre app Maison, ce qui limite un peu son utilité. Mais si vous voulez juste consulter rapidement les infos, c'est pas mal !